Blake Lively nedavno je rodila četvrto dijete, a sada oduševila svojom linijom na modnoj reviji

Američka glumica Blake Lively (36) najpoznatija je po ulozi Serene Van Der Woodsen u seriji 'Tračerica', a nedavno je zablistala na modnoj reviji Michaela Korsa u New Yorku na kojoj se pojavila u zlatnom kombinezonu.

Pažnju je plijenila u kombinezonu sa šljokicama uz koji je iskombinirala remen i bež torbu. Nasmijana je pozirala fotografima, a glumica se fotkala i sa slavnim dizajnerom.

Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

Inače, nije ovo prvi put da se negdje pojavila i odmah mamila pozornost svih jer Blake je više puta na crvenom tepihu nosila modne kombinacije koje su postale vječna inspiracija.

Vitku figuru istaknula je remenom, a Blake je prije svega sedam mjeseci rodila i četvrto dijete. U braku je od 2012. godine s glumcem Ryanom Reynoldsom (46), a zajedno imaju imaju Jamesa (7), Inez (6) i Betty (3).

Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

Ranije je na društvenim mrežama dobila pohvale na račun izgleda pa je otkrila i tko je glavni 'krivac' za to.

- Don Saladino je 'krivac'. Čekaj. Ne, nisam tako mislila. On nije otac moje djece. On je samo osoba koja mi pomaže da ponovno stanem u svoju odjeću. On je još bolja osoba i prijatelj nego samo trener, a to govori puno o njemu - napisala je glumica tada.