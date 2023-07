Blake Lively pokazala zavidnu liniju svega pet mjeseci nakon što je rodila: 'Kako si ti rodila?'

Svega pet mjeseci nakon što je rodila četvrto dijete, glumica Blake Lively (35) oduševila je pratitelje figurom, a otkrila je i tko joj u tome pomaže.

Fotografija je u manje od jednog dana skupila više od milijun 'lajkova', a nakon što ju je jedna pratiteljica upitala 'kako je ona uopće rodila', Blake je u komentarima odgovorila da je glavni krivac Don Saladino.

- Don Saladino je 'krivac'. Čekaj. Ne, nisam tako mislila. On nije otac moje djece. On je samo osoba koja mi pomaže da ponovno stanem u svoju odjeću. On je još bolja osoba i prijatelj nego samo trener, a to govori puno o njemu - napisala je glumica.

Podsjetimo, Blake je četvrto dijete dobila u u veljači s glumcem Ryanom Reynoldsom (46). Par je u braku od 2012. godine, a zajedno imaju Jamesa (7), Inez (6) i Betty (3).