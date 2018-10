Blanka je preobratila oca Joška na vjeru, htio se ženiti i u crkvi

Atletičarka Blanka Vlašić (34) u utorak je uz fra Antu Vučkovića dva i pol sata vodila duhovni talk show 'Susreti u riječi' u splitskom Nadbiskupskom sjemeništu. Iako su joj mnogi nakon toga rekli da joj se uz skokove u vis 'smiješi' i voditeljska karijera, Blanka je komentirala kako je još uvijek potpuni amater u tome, piše Slobodna Dalmacija.

Njezina majka Venera također je došla vidjeti kako će joj se kćer snaći u najnovijoj ulozi.

- Blanka je nakon obraćenja puno utjecala na mog supruga Joška. On se s 50 i nešto godina preobratio zahvaljujući njoj. Sama sam oduvijek bila u vjeri, išla na mise i molila se, a suprug nije. Kad se posvetio vjeri molila sam ga da se vjenčamo u crkvi. On je pristao na to, nije imao ništa protiv - rekla je Venera, prenosi Slobodna Dalmacija. Dodala je kako im je svećenik rekao da mogu doći samo potpisati papire, ali njihova želja bila je da imaju pravi obred.

Venera je zatim dodala da je sin Marin najviše zaslužan za preobraćenje sestre Blanke i da je sve krenulo od njega.

- Naš sin Nikola, nogometaš u CSKA Moskvi još je mlad, ali unatoč mnogim obvezama, pronađe vremena za molitvu. Bilo bi previše očekivati od njega da živi vjeru. Pristojan je momak i živi u skladu s deset zapovijedi - rekla je gospođa Vlašić.

Blanka je imala snažno duhovno svjedočanstvo ove godine na Mladifestu u Međugorju te je u javnosti otvoreno svjedočila svoju vjeru i duhovna iskustva s ljudima.

- Živjela sam u kutiji gdje je samo jedna mogućnost bila prihvatljiva, a to je uspjeh. Ništa drugo nije me moglo toliko razveseliti kao letvica koja ostaje - rekla je Blanka. Atletičarka je stalno pokušavala nadmašiti samu sebe, a shvatila je kako joj nitko ne plješće nakon ozljede. Dodala je kako je išla protiv boli i maltretirala je svoje tijelo.

Posebno joj je teško bilo 2012. kada joj se oporavak oduljio zbog infekcije pa je morala Olimpijske igre gledati kod kuće. Blanka se tada, kako kaže, samosažalijevala i plakala, a prijatelj joj je javio da je zapalio svijeću ispred kipa svetog Ante na Poljudu. Sportašica je također počela tamo odlaziti, a ubrzo je otputovala i na liječenje u Portugal te je cijelim putem čitala Bibliju.