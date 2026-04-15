Blanka Vlašić ide dalje, objavila je zavidni rezultat: 'Novi ciljevi'

Jedna od najvećih hrvatskih sportašica svih vremena, Blanka Vlašić, ponovno je oduševila svoje pratitelje, ali ovoga puta u disciplini daleko od atletske staze na kojoj je ispisala povijest. Naime, Blanka sada pokazuje iznimnu formu na trkačkim stazama. Svojim posljednjom objavom na Instagramu otkrila je da su pred njom "nova sezona i novi ciljevi", a rezultati koje postiže pokazuju da ih shvaća itekako ozbiljno.

Na fotografiji, Blanka pozira nasmijana nakon očito napornog treninga, a otkrila je statistiku s aplikacije za trčanje. Pretrčala je zavidnih 8,72 kilometara za samo 50 minuta i 22 sekunde, održavajući prosječni tempo od 5:47 minuta po kilometru.

Iako se od profesionalnog bavljenja atletikom oprostila u veljači 2021. godine, Blanka nikada nije napustila sport. Njezina strast i predanost sada su usmjerene na nove uloge, uključujući i onu potpredsjednice Hrvatskog olimpijskog odbora. Osim toga, nedavno je objavljeno da je Blanka imenovana međunarodnom ambasadoricom prestižne utrke World 10K Bengaluru u Indiji, koja se održava 26. travnja 2026. godine. Ova utrka, sa zlatnom oznakom Svjetske atletike, okuplja elitu i entuzijaste iz cijelog svijeta.

