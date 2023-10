Blanka Vlašić objavila priče teta iz vrtića: 'Nemoguće je i fizički, a i psihički, jad i čemer sustava'

Bivša atletičarka, olimpijka Blanka Vlašić (39) i ranije je dijelila sve nove izazove na koje je naišla otkako je postala majka, a sad se na društvenim mrežama dotaknula i važne teme - opterećenosti teta u vrtićima. Kako je objavila, kroz razgovor s drugom majkom su se dotaknule te teme te je zamolila pratitelje da podijele i svoja iskustva. A ona su se samo redala.

- Pitam se... pitam vas (jer mi do sada ova problematika nije bila bliska): nedostaje li nam kvalificiranih odgajatelja ili je problem u sustavu koji ne zapošljava dovoljan broj. Roditelji nemaju izbora, ostavljaju dijete u nezahvalnim okolnostima s odgajateljima koji, sigurna sam, daju najbolje od sebe u zadanim uvjetima - napisala je, a danas je objavila i odgovore koje je dobila.

- Najteži je period adaptacije koji traje jako dugo, ovisno o djetetu. U tom periodu svih 17 djece plače pri odvajanju od roditelja i ostanku u sobi dnevnog boravka, plač zna trajati i cijelu smjenu jedne odgojiteljice, zamislite samo SVIH 17 istodobno neutješno plače! Teta je tu sama sa svima njima, ne stigne svako dijete zagrliti, utješiti, poljubiti, sjesti u krilo da se dijete osjeti barem na trenutak sigurno... - napisala je jedna od odgojiteljica i otkrila da sama radi sa 17 djece te da su ovakvim postupcima 'oteta sva prava djeteta'.

Foto: Instagram/Blanka Vlašić

- Draga Blanka, javlja se još jedna odgojiteljica. Imam jako puno toga za reći na ovu temu. Tuga, jad i čemer našeg sustava. Uz svakodnevno usavršavanje, želju i motivaciju - nemoguće je ni fizički ni psihički obavljati posao. U jaslicama je prvenstveno naglasak na njezi i skrbi pa onda na odgojno - obrazovnom procesu. Na kraju se sve svede da smo hobotnice i da se molimo da se nikome ništa ne dogodi - komentirala je još jedna odgojiteljica.

Podsjetimo, Blanka je Monda dobila u studenom prošle godine sa suprugom Rubenom Van Guchtom (36), te se od tad posvetila odgoju sina, kojega je naravno, morala odvesti i na svoje (ali i njegove) prve atletske staze.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Od tad često dijeli i trenutke s njim, ali se posveti i ovakvim problemima, s kojima se bori mnogo roditelja. Zbog toga je dobila i pohvale od mnogih od njih, koji su ovako imali priliku ispričati svoja iskustva.

- Moja sestra je odgojiteljica, jednostavno obožava djecu, ali to što je ona trpjela na poslu je prestrašno. Morala je sama čuvati dvije grupe od prilike 20 djece, jer je nedostajalo osoblja. Na kraju je dala otkaz, jer nije mogla to izdržati više, da bi ju na kraju ponovno zvali da se vrati, ali odbila je. Sudeći po svemu ovome do sustava je. Odgojiteljima svaka čast - dodale su odgajateljice.