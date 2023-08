Blanka Vlašić sa sinom Mondom otputovala na posebnu lokaciju, a onda se javio suprug Ruben

Bivša atletičarka Blanka Vlašić (39) otputovala je u subotu sa sinom Mondom u Budimpeštu na Svjetsko prvenstvo u atletici. Sretna i nasmijana smjestila se u zrakoplov te posjela malenog u krilo. Dok je Mondo gledao kroz prozor, iskoristila je priliku za brzinski 'selfie' za svojih više od 60 tisuća pratitelja na Instagramu.

Foto: Instagram/Screenshot

Kratko je Vlašić poručila kako leti prema Budimpešti, a onda se javio i i njezin suprug, belgijski novinar Ruben Van Gucht (36).

- Vrijeme za Monda - napisao je na Instagramu. Sudeći po objavi, poletio je s druge strane Europe, a naći će se u Mađarskoj.

Foto: Instagram/Screenshot

Podsjetimo, Blanka je sinčića Monda rodila carskim rezom na svoj rođendan 8. studenog. Uz bivšu atletičarku bio je suprug, koji se nekoliko sati ranije pohvalio da je stigao u Split.

- Vratio sam se u svoj drugi dom - objavio je na društvenim mrežama. Djed Joško Vlašić bio je preplavljen emocijama što je unuk stigao baš na Blankin rođendan.

- Je, baš neobično, moram priznati - rekao je Joško za Slobodnu Dalmaciju i dodao kako je njegova supruga Venera 'bila nervoznija' od njega, kojega je 'opralo' kad je krenuo porođaj.

Foto: Instagram/Blanka Vlašić

Bivša atletičarka nedavno je progovorila o majčinstvu.

- Od spavanja u danu do petominutnih vježbi. Oh, kako su se vremena promijenila! Majčinstvo me ojačalo na načine koje nikada nisam očekivala. Sjećam se kada sam nedavno pokušavala uhvatiti nekoliko minuta da odspavam dok Mondo spava, a sada u to vrijeme pokušavam ubaciti kratki trening - napisala je na Instagramu.