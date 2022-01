Legendarna američka glumica Betty White preminula je na Staru godinu u 99. godini, samo pola mjeseca prije okruglog 100. rođendana. Imat će privatan sprovod jer 'nikada nije htjela da se oko nje diže prašina', rekao je njezin publicist za Page Six.

Jeff Witjas, njezin suradnik i prijatelj, rekao je za People da se planiranje sprovoda obavlja privatno jer je to bila želja glumice.

Još je nepoznato kada će se održati sprovod i hoće li na njemu prisustvovati neki njezini slavni prijatelji i kolege. White je umrla u svome domu u Bentwoodu u Kaliforniji.

Na dan kada je trebala imati svoju rođendansku proslavu, 17. siječnja, u 900 američkih kina puštati će se dokumentarni film o njezinom životu.

- Iako je Betty trebala proslaviti 100-ti rođendan, mislio sam da će živjeti vječno. Nevjerojatno će mi nedostajati, a nedostajat će i životinjama koje je neizmjerno voljela. Mislim da se nikada nije bojala smrti jer je uvijek htjela biti uz svog voljenog supruga Allena Luddena. Vjerovala je da će ga tada opet moći vidjeti - rekao je Witjas.

Allen Ellsworth Ludden bio je glumac, voditelj i domaćin igre Password između 1961. i 1980. godine gdje je i upoznao White koja je gostovala na showu. Pokušao ju je zaprositi čak dva puta prije nego je pristala. U braku su bili predivnih 18 godina dok Ludden nije izgubio borbu s rakom želuca 1981. Tada je imao 63 godine.

Glumica i prijateljica glumačke ikone, Vicki Lawrence (72), za Page Six je rekla kako je od bliskih ljudi Betty White čula njezine posljednje riječi prije smrti.

- Zadnja riječ koju je izgovorila bila je Allen - rekla im je.

Njezin je prijatelj također obožavatelje potaknuo da doniraju u mnoge organizacije u kojima je glumica bila aktivistica što su uglavnom bile one za zaštitu životinja, ali i da doniraju i tako pomognu životinjama bilo kako i bilo gdje jer bi to glumica željela.

Toliko je voljela životinje da je u jednom intervjuu za People spomenula da ima 26 pasa. Samo neke od organizacija kojima je pomagala bile su 'The Los Angeles Zoo', 'Wildlife Learning Center', 'Actors and Animals for Others' i 'Guide Dogs For the Blind'.

- Treba biti dobar i suosjećajan prema osobama s kojima ste, mislim da se tako možete vječno osjećati mlado. Stvarno to mislim. Naučila sam to od mojih životinjskih prijatelja - rekla je 2012. u intervjuu Katie Couric.