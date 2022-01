Jedna od najcjenjenijih osobina legendarne glumice Betty White bila je ta da je uistinu obožavala svoje fanove. Zvijezda je preminula samo pola mjeseca prije 100. rođendana, a nekoliko dana prije snimila je videozapis za svoje obožavatelje.

U intervjuu za ET, producent Steve Boettcher, koji radi na dokumentarnom filmu 'Betty White: A Celebration', iskreno je progovorio o njezinom stavu prema svojim obožavateljima.

- 20. prosinca snimila je kratki video. To je na neki način bila poruka za njezine obožavatelje koji bi bili s njom na proslavi 100. rođendana. Snimila ga je samo 10 dana prije nego je preminula - rekao je Boettcher.

Dodao je i da se White posebno dotjerala za video u kojem je zahvalila svojim obožavateljima koji ju gledaju preko 80 godina.

- Izgledala je nevjerojatno. Obožavala se dotjerivati i, kada bi se našminkala i napravila frizuru, bila je apsolutno prekrasna. Smješkala se i uistinu se iskreno htjela zahvaliti obožavateljima iz dubine njezinog srca za sve te godine podrške - opisao je video-poruku producent.

Uskoro izlazi i dokumentarni film o glumici pod nazivom 'Betty White: A Celebration'. U 900 američkih kina prikazivat će se 17. siječnja kada je glumica trebala proslaviti okrugli 100. rođendan.

- Mislim da je bila sretna i pravi optimist. Vidjet će te i u filmu da je imala nevjerojatan pogled na život koji ju je pratio kroz cijelu karijeru, ali i privatno - dodao je.

Film je originalno trebao biti dio rođendanskog slavlja koji nije doživjela pa će i redatelji fokus filma malo promijeniti. Više to neće biti rođendanski film, nego dokumentarni film u čast glumici i njezinoj dugoj karijeri. Boettcher je tako rekao da će prikazati stranu White kakvu su obožavatelji rijetko viđali.

Iako je uvijek bila otvorena, u filmu će se prikazati njezina iskrena i privatna strana.

- Zabavno mi je što se u filmu prikazuje i njezina tiha strana. Betty kod kuće, Betty s nekoliko prijatelja, Betty sa životinjama i to prikazuje drugu stranu nje kakvu rijetko viđamo. Daleko od pozornice i reflektora, ali i dalje Betty koju svi znamo i volimo. Ono što najviše volim kod nje je njezina iskrenost, a to je nešto što nije mogla odglumiti. Bila je iskrena s obožavateljima, kolegama i svima, mislim da je zato i bila toliko voljena - rekao je iskreno.

Osvrnuo se u razgovoru i na njezinu karijeru. Naime, rekao je da se slavni često 'izgube' u svojoj slavi, dok je ona svoju popularnost gledala kao čast.

- Rekao bih da je i sama vidjela da su neki glumci nepristupačni pa nije htjela biti takva. Ona je svoju karijeru započela na malim ekranima, na TV-u, i imala je osjećaj kao da ju svaki tjedan obitelji pozivaju u svoj dom. Gledali oni 'Password', 'Hot in Cleveland' ili 'Golden Girls', pozivali su ju u svoj dom. Gledala je to kao posebnu čast. Kao kada vam u dom dolaze najdraža ujna ili baka. Cijenila je to - prisjetio se razgovora s glumicom.

Betty White osvojila je nagradu Emmy čak pet puta, Oprah Winfrey ju je nazvala nacionalnim blagom, a oborila je i Guinnessov rekord za najdužu glumačku karijeru kao ženska glumica na malim ekranima.