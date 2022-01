U HRT-ovoj emisiji "Jedri mirno, Aki" posvećene nedavno preminulom frontmenu Parnog valjka Akiju Rahimovskom, glazbenika su se prisjetili njegova dugogodišnja prijateljica, suradnica i prateći vokal Tina Kresnik te poznati glazbeni kritičar Zlatko Gall.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Aki je bio naša lokomotiva, čovjek s jednom tako pozitivnom energijom. Nikada ni o kome nije ništa loše rekao, jednostavno ga nisu zanimali ti neki tračevi, jako je volio svoje prijatelje i kolege - rekla je Tina za HRT, koja je s Parnim valjkom od davne 1994.

Tina smatra da je Aki ispraćen baš onako kako je i zaslužio. Dodala je kako smatra da je bio jedan od najvećih pjevača na svijetu.



- Aki pari F. Mercuryju i ekipi. Mislim da nije bio toga osobno svjestan, on je sve njih gledao i volio, bili su mu idoli. Privatno me dosta i podsjećao na F. Mercuryja, ali on je bio svoj, to nešto njegovo je jednostavno izlazilo iz njega i nije bilo šanse da ikoga kopira, mislim da je stvarno mogao s njima ravnopravno stajati na pozornici da je bilo prilike - dodaje kako će Akija kao frontmena grupe Parni valjak biti teško zamijeniti.

- Mislim da nema zamjene za Akija, možda s vremenom promijenim to mišljenje - rekla je Tina.

- U percepciji kritičara i publike Aki je svojim vokalom davao onaj ključni pečat onome što je činilo Parni valjak. Akijev glas i energiju nemoguće je zamijeniti, ali neizbježno je da će netko morati doći na njegovo mjesto i s Parnim valjkom krenuti na novu turneju. - kaže Gall, koji je Akija prvi put vidio kako nastupa 1975. godine, i bio je oduševljen njegovom karizmom i koncertnom energijom.

Ističe kako je Aki, zajedno s Parnim valjkom, cijelo jedno desetljeće bio konkurencija sam sebi jer druge konkurencije nije imao.



- Bio bih jako sretan da nastave dalje, ali mislim da nije toliko bitno tko će biti novi pjevač. Bitno je da se povuče jasna crta između onoga što je Valjak bio s Akijem i onoga što će Valjak biti nakon Akija. Kod nas postoji jako puno pjevača koji bi mogli bez problema otpjevati repertoar koji je imao Aki, ali je veći problem naći osobnost koja bi, kako je rekao Hus, 'pičila sto na sat'. Aki je bio takav kakav je bio upravo zbog tog svog slavljenja života. Ako Hus uspije pronaći pjevača koji će imati tu strast i emociju koju je na pozornici imao Aki, Valjak će sasvim sigurno moći ići naprijed, zaključuje Gall.