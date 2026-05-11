Bliži se finale 'Euforije': Svi se pitaju je li to konačan kraj serije

Treća sezona HBO-ove hit serije "Euforija" bliži se svome kraju, a posljednja epizoda, sudeći po najavama, bit će pravi mali televizijski događaj. Osmi nastavak aktualne sezone, nazvan "In God We Trust", imat će neuobičajeno dugo trajanje, što je odmah potaknulo brojna nagađanja o budućnosti serije koja je obilježila proteklih nekoliko godina.

HBO je potvrdio da će finale, koje autorski potpisuje kreator serije Sam Levinson, trajati čak 93 minute. Iako su se u medijima prvotno pojavile informacije da će time srušiti apsolutni rekord mreže, to ipak nije sasvim točno. Titulu najduže pojedinačne epizode i dalje drži pilot serije "Vinyl" Martina Scorsesea iz 2016. godine, koji je trajao čak 113 minuta.

Ipak, trajanje od sat i 33 minute svrstava finale "Euforije" u sam vrh najdužih epizoda u povijesti HBO-a. Time se izjednačila s finalom kultne serije "Žica" ("The Wire"), koje je također trajalo 93 minute. Za usporedbu, najduža epizoda megapopularne "Igre prijestolja", naslovljena "Duga noć", trajala je 82 minute, dok su finala serija poput "Nasljeđa" ("Succession") i "Westworlda" imala po 90 minuta.

Filmska minutaža posljednje epizode neizbježno je potaknula glasine da treća sezona ujedno označava i kraj cijele serije. Iako HBO još uvijek nije službeno potvrdio hoće li biti četvrte sezone, mnogi vjeruju da produženo trajanje služi upravo tome da se sve priče privedu kraju i likovima pruži konačni rasplet.

Dodatnu težinu ovim teorijama dala je i sama glavna glumica, Zendaya, koja je dala naslutiti da je kraj blizu. Na pitanje hoće li ova sezona biti posljednja, odgovorila je potvrdno i dodala kako "slijedi zaokruženje priče". S druge strane, šef HBO-a Casey Bloys izjavio je kako će podržati Sama Levinsona ako odluči nastaviti priču, otkrivši usput da treća sezona donosi skok od pet godina u budućnost za sve likove.

Ovakvo trajanje predstavlja ogroman odmak od dosadašnjeg formata "Euforije". Epizode serije rijetko su prelazile sat vremena, a dosadašnja najduža trajala je 65 minuta. Finale od 93 minute stoga je gotovo pola sata duže od bilo koje prethodne epizode, što obećava epski završetak sezone koja je, unatoč nešto slabijim kritikama u usporedbi s prethodnima, ponovno dominirala razgovorima na društvenim mrežama.

Posljednja epizoda treće sezone, "In God We Trust", trebala bi biti emitirana 31. svibnja, a do tada preostaju još tri epizode.

*uz korištenje AI-ja

