Bob Geldof i The Boomtown Rats dolaze u Zagreb u ožujku

Novi multimedijalni centar Hala u zagrebačkoj Heinzelovoj ulici ugostit će 14. ožujka irski rock bend The Boomtown Rats, predvođen legendarnim Sir Bobom Geldofom, organizatorom velikog humanitarnog koncerta Live Aid iz 80-ih za pomoć gladnoj djeci u Etiopiji.

Foto: Frederic Kern/DPA/PIXSELL

Zagreb će tako posjetiti jedna od značajnijih osoba u povijesti popularne glazbe, sudionik punk i new wave scene, umjetnik, vitez, aktivist i filatrop, nositelj ordena Reda Britanskog Carstva koji mu je dodijelila kraljica Elizabeta, priopćeno je iz Hale.

The Boomtown Rats osnovani su 1975. u Dublinu, a zbog njihove brze, glasne i bijesne glazbe i stava postali su sastavni dio punk scene. Nekoć opisani kao antiestablišment i nepodobni, sa zabranom sviranja u vlastitoj zemlji, The Boomtown Rats su šokirali i inspirirali u Irskoj 1970-ih godina, a njihova je misija bila uznemiriti i ispitati što znači biti mlad u tada klaustrofobičnoj zemlji.

Diljem Velike Britanije The Boomtown Rats su prvo bili na turneji s Ramonesima i Talking Headsima, uzdrmavajući status quo uz bendove poput Sex Pistols, The Clash, The Jam i The Stranglers. Kasnih 70-ih i 80-ih godina imali su nisku hitova koji su završavali na listama deset najboljih singlova, platinastim albumima koji su im zavrijedili Brit Awards, Ivor Novello i Grammy nagrade.

Uz prvi singl "Lookin' After No. 1", koji je odmah uvršten na UK top 40 ljestvicu, prvi album "The Boomtown Rats" iz 1977. godine, sadržavao je i hit "Mary of the 4th Form". Hvaljeni album "A Tonic For The Troops" (1978.) sadržavao je tri hita, "Like Clockwork", "She's So Modern", te "Rat Trap", s kojim ostaju upisani u povijesti kao prvi rock singl irskog benda koji je zasjeo na prvo mjesto UK ljestvice hitova.

Foto: Frederic Kern/DPA/PIXSELL

Vladali su ljestvicama u 32 zemlje s "I Don't Like Mondays", postali svjetski hit i držali prvo mjesto UK ljestvice singlova, te su izdali šest albuma koji su obilježili razdoblje druge polovice 70-ih i prve 80-ih godina prošloga stoljeća.

Originalnu postavu benda čine Garry Roberts (glavna gitara), Bob Geldof (vokali), Johnnie Fingers (klavijature), Pete Briquette (bass), Gerry Cott (gitara) i Simon Crowe (bubnjevi). Nakon raspada 1986. ponovno su se okupili 2013. bez Johnniea Fingersa. Sve od tada, The Boomtown Rats nastavljaju s rasprodanim turnejama po Velikoj Britaniji i Europi, kao i s nastupima po festivalima. Novi album najavljen je za proljeće ove godine, prvi nakon 36 godina.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':