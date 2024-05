Bob Saget iz 'Pune kuće' danas bi slavio 68. rođendan: Htio biti liječnik, zbog alkohola se rastao

Američki glumac i komičar Bob Saget slavio bi danas 68. rođendan, a njegova prerana smrt 9. siječnja 2022. godine potresla je javnost. Slučajno je udario potiljkom u nešto, mislio kako to nije ništa i otišao spavati. Kasnije je obdukcija potvrdila da je preminuo od ozljede glave.

Htio je biti doktor

Bob je rođen 17. svibnja 1956. godine u Philadelphiji. Živio je s ocem koji je bio direktor jednog supermarketa i majkom koja je bila upravnica bolnice. Njezinim je stopama htio krenuti i Bob, koji je htio postati doktor. Međutim, uz pomoć profesora engleskog jezika koji je prvi primijetio njegov talent, upisao je glumu.

LA: Poznati na 30. Scleroderma Benefit gala eventu | Foto: HPA / IPA

Preminula mu je sestra

Saget je imao i sestru Gay koja je bolovala od sklerodermije, autoimune bolesti krvnih žila, kože, mišića i u nekim slučajevima unutarnjih organa. Zbog bolesti je i preminula. Njezinu bolest doktori nisu dugo mogli dijagnosticirati stoga je glumac, potaknut time, osnovao zakladu Scleroderma Research Foundation.

Glumačka karijera

Proslavio se krajem 80-ih i početkom 90-ih ulogom samohranog oca Dannyja Tannera u popularnom sitcomu 'Puna kuća', koji je bio gledan i u Hrvatskoj. Kasnije se, 2016. godine, pojavio i u nastavku serije 'Punija kuća'. Osim što je glumio u brojnim serijama, glumac je vodio emisije, a bio je poznat i kao stand-up komičar.

FULL HOUSE (1987) - ASHLEY OLSEN - BOB SAGET - JOHN STAMOS - DAVE COULIER - JODIE SWEETIN - CANDACE CAMERON BURE. | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Od 1989. do 1997. vodio je izuzetno gledanu emisiju 'Šaljivi kućni video'. Glumio je manje uloge u 'Sviti', 'Besramnicima', bio je narator u sitcomu 'Kako sam upoznao vašu majku', a sudjelovao je i u showu 'Masked Singer'.

Los Angeles: Poznati dolaze na premijeru Mothers Day | Foto: Hahn Lionel

Ljubavni život

Glumac se tijekom života dva puta ženio. Prvi put sa srednjoškolskom ljubavi Sherri Kramer. Vjenčali su se 1982. godine, a zajedno su dobili tri kćeri - Aubrey, Laru i Jennifer. Par se razveo 1997. godine, a razlog je bio taj što se glumac navodno opijao.

Saget je 2015. godine našao novu ljubav. Započeo je vezu s Kelly Rizzo, a tri godine kasnije su se i vjenčali. O njihovoj je vezi Kelly progovorila prošle godine na TikToku te otkrila da joj se javio putem Instagrama.

- Mislim da je Bob tražio dobru djevojku sa srednjeg zapada, djevojku iz Chicaga, poput mene. Pa je vidio moj Instagram i rekao je: 'Oh, nisu samo selfiji i bikiniji, ona zapravo radi zanimljive stvari. Ima ovu emisiju o hrani i emisiju o putovanjima. Čini se zanimljivom - rekla je.

Preminuo zbog ozlijeda glave

Bob Saget je prije prerane smrti bio na turneji. Došao je i na Floridu te odsjeo u hotelu Ritz-Carlton Orlando. U istom je hotelu, kako je kasnije pokazala abdukcija, pao i udario potiljkom u nešto. Nakon toga je otišao spavati i preminuo zbog ozljede. Kako je tada pisao Page Six, nije imao tragove alkohola ni droge.

Family and friends arrive for funeral of Bob Saget, Los Angeles, California, USA - 14 Jan 2022 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell