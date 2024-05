Sviđa vam se serija Bridgerton? Ovo su druge povijesne drame koje vrijedi pogledati...

Serija 'Bridgerton' hit je na Netflixu, a u četvrtak su izašle prve četiri epizode nove, treće sezone. Ostatak epizoda izlazi 13. lipnja. Kroz prve dvije sezone hit serije prikazani su životi obitelji u britanskim visokim krugovima društva te njihove ljubavne priče i skandali. 'Bridgerton' je osvojio srca brojnih gledatelja, a mi vam donosimo popis drugih povijesnih ljubavnih drama, koje bi vas mogle zadržati pred malim ekranima.

Prva je serija 'Mary & George'. Temelji se na knjizi Benjamina Woolleya 'The King’s Assassin', a u glavnim su ulogama slavna Julianne Moore te zvijezda filma 'Red, White and Royal Blue' Nicholas Galitzine. Julianne je u ovoj seriji utjelovila lik Mary Villiers, grofice Buckinghama. Ona pokušava svog sina Georgea spojiti s kraljem Jamesom I., kako bi svojoj obitelji osigurala bogatstvo.

Foto: Imdb

Ako ste se zbog 'Bridgertona' zaljubili u povijesne drame svakako pogledajte seriju 'Sanditon'. Još jedna priča ispunjena brojnim intrigama i kompleksnim obiteljskim, prijateljskim i ljubavnim odnosima, koja bi vas mogla oduševiti i više od 'Bridgertona'.

Foto: Imdb

Na popisu se nalazi i serija 'Emma', u kojoj glavnu ulogu nosi Gwyneth Paltrow. Serija prati skupinu mladih ljudi koji se suočavaju s problemom vezivanja..

POGLEDAJTE TRAILER:

Među najpoznatijim povijesnim dramama je i 'Downton Abbey'. Serija je snimljena u šest sezona, a prati živote jedne obitelji te njihove drame i skandale.

Foto: Imdb

Nezaobilazna je serija i 'The Crown', koja je od svog izlaska na Netflixu postala jedna od najgledanijih serija. Vrlo detaljno prikazuje živote britanske kraljevske obitelji, a u središtu pažnje je, naravno, kraljica Elizabeta II.

Foto: PROMO

Na popisu se nalazi i film britanskog redatelja Joea Wrighta, 'Pride and Prejudice', koji je najnovija filmska verzija istoimenog romana slavne Jane Austen iz 1813. godine. Priča je to o bogatom mladiću koji se zaljubljuje u oštroumnu djevojku niže klase. No, mogu li njih dvoje nadvladati svoj ponos i predrasude?

POGLEDAJTE TRAILER:

Sljedeća je 'The Spanish Princess', serija koja se temelji na romanima Philippe Gregory. Priča je to o Katarini Aragonskoj, koja se nakon prerane smrti njenog supruga princa, udaje za njegovog karizmatičnog brata, budućeg kralja Henryja VIII.

Foto: Imdb

'Victoria' je britanska povijesna TV serija koja kroz tri sezone prati život jedne od najvećih vladarica u povijesti, kraljice Victorije. Prati njezinu ljubavnu priču s princom Albertom te sve političke odgovornosti od 1830-ih do 1850-ih godina.

Foto: Imdb