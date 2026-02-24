Boban Rajović: Split je moj dom

Crnogorski pjevač Boban Rajović, jedan od najpoznatijih izvođača zabavne glazbe u regiji, vraća se u Split nakon deset godina. Koncert pod nazivom Drugo poluvrijeme održat će se 28. veljače 2026. u 20 sati u dvorani Gripe, a publiku očekuje večer ispunjena glazbom koja je obilježila više od dva desetljeća njegove karijere.

- U Splitu se osjećam kao kod kuće. Split je moj teren, Split je moj dom. U glazbenom smislu smatram da sam ovdje zaista svoj na svome. Već prije 11 godina sam to dokazao i, naravno, dokazat ću ponovno 28. veljače - poručio je Rajović, dodajući kako su emocije pred povratak izuzetno snažne.

- Žao mi je što arena više nije u funkciji, pa smo ovaj put odabrali Gripe, ali moji osjećaji pri povratku u Split su jako, jako snažni. Jedva čekam taj dan i susret s prijateljima u Gripama - rekao je Rajović.

Rajović se vraća na scenu Splita nakon što je prije pola godine rasprodao Arena Zagreb, gdje je priredio trosatni koncertni spektakl. Na pozornici su mu se tada pridružili Šako Polumenta, Goga Sekulić i drugi.

Koncert u dvorani Gripe bit će zamišljen kao presjek dosadašnjeg stvaralaštva, uz modernu produkciju. Uz dobro poznate hitove, Rajović će predstaviti i novije pjesme s aktualnog projekta Drugo poluvrijeme. Spektakl će uključivati posebne vizualne efekte, a večer će otvoriti pjesmom Jedan je život, uz dojmljiv scenski ulazak iznad publike.

- Publika može očekivati ono što jedino znamo dati – svoje srce i svoju dušu. Da ostavimo sve što nam srce kaže na terenu i uložimo neizmjernu energiju i ljubav - ističe Rajović.

Dodaje kako o produkciji rijetko govori jer mu je najvažnija iskrenost nastupa: 'Uvijek dajem sto posto sebe. Najvažnije mi je da dam sebe sto posto, kao i uvijek - da se zajedno proveselimo i napravimo najbolje moguće veče.'

Za kraj je poslao i kratku, emotivnu poruku publici: 'Spliće, volim te i jedva čekam 28.'

Rajović se glazbom počeo ozbiljnije baviti krajem 1990-ih, a profesionalnu karijeru započeo je 1999. godine. Prvi album objavio je 2000. godine, a na njemu se našla i pjesma koja mu je promijenila život. Hit autorice Marine Tucaković Usne boje vina vrlo ga je brzo postavio na kartu najvećih glazbenih zvijezda regije, gdje je ostao do danas. Tijekom karijere objavio je niz albuma, među kojima se ističu Piroman, Kosači i Usne boje vina, kao i duet Grmovi, snimljen s Draganom Mirković.

