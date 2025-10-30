Boban Rajović vraća se u Split nakon dugih deset godina!

Crnogorski pjevač Boban Rajović vraća se u Split nakon deset godina. Koncert naziva 'Drugo poluvrijeme' održat će se 28. veljače 2026. u 20 sati u dvorani Gripe. Publiku očekuje večer ispunjena glazbom koja je obilježila više od dva desetljeća njegove karijere.

'Rajović se u veljači vraća na scenu Splita nakon što je prije pola godine rasprodao zagrebačku Arenu, gdje je pred više od 15 tisuća ljudi priredio trosatni koncertni spektakl. Na pozornici su mu se tada pridružili Šako Polumenta, Goga Sekulić, Goran Vukošić i Srđan M. Publika je uz njegove najveće hitove pjevala od početka do kraja koncerta', istaknuli su organizatori.

Foto: PROMO

Rajović je rođen 1971. u Danskoj, djetinjstvo je proveo u Crnoj Gori. Glazbom se počeo ozbiljnije baviti krajem 1990-ih, profesionalnu karijeru započeo je 1999.

'Prvi album, jednostavno nazvan 'Boban', objavio je 2000., na njemu se našla i pjesma koja mu je promijenila život. Naime, hit Marine Tucaković 'Usne boje vina' vrlo je brzo postavio Bobana Rajovića na mapu najvećih glazbenih zvijezda gdje je do danas ostao. Tijekom karijere objavio je niz albuma, među kojima se ističu 'Piroman', 'Kosači', 'Usne boje vina', duet 'Grmovi', snimljen s Draganom Mirković.

Prije nego što je postao profesionalni pjevač, Rajović je radio kao taksist u Kopenhagenu, dok je sanjao o glazbenoj karijeri. Njegov put od svakodnevnog posla do regionalne popularnosti često se spominje kao primjer upornosti i predanosti glazbi', podsjetili su organizatori koncerta.

Foto: PROMO

Koncert u dvorani Gripe zamišljen je kao presjek dosadašnjeg stvaralaštva, uz modernu produkciju. Uz dobro poznate hitove, Rajović će predstaviti i novije pjesme s aktualnog projekta 'Drugo poluvrijeme'.

'Spektakl će uključivati posebne vizualne efekte. Večer će otvoriti pjesmom 'Jedan je život', uz dojmljiv scenski ulazak iznad publike', najavljeno je.

Ulaznice su dostupne putem Eventim.hr sustava i na svim prodajnim mjestima Eventima.

Foto: PROMO