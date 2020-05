Bocelli, gdje je žena? U ručniku šeta s misterioznom djevojkom

Nedavno se pročulo kako je Andrea Bocelli (61) prebolio korona virus, kao i cijela njegova obitelj, a sada su ga paparazzi prvi put 'uhvatili' u izlasku poslije te vijesti. Talijanski pjevač, tekstopisac i producent prošetao je talijanskim 'morskim gradom' Forte dei Marmi i pokazao kako se osjeća i izgleda dobro nakon korona virusa kojim se zarazio. Andrea je šetao ulicama grada prekriven samo ručnikom, a društvo mu je pravila mlada Amerikanka, čiji identitet je ostao tajna. Ona je na sebi imala samo gornji dio kupaćeg kostima i bijele hlačice, a Andrea ju je držao pod ruku dok su šetali.

Foto: BOVO

Mnogi su se, vidjevši fotografije, pitali gdje mu je žena, 25 godina mlađa Veronica (36), s kojom je prije nekoliko mjeseci proslavio petu godišnjicu braka. No, čini se kako se slavni tenor, unatoč svemu, odlučio opustiti uz plažu, ostavivši sve obveze po strani. Andrea, inače, ima vilu u Forte dei Marmi s trideset soba i vanjskim bazenom. Prvi je red do mora te ga od pješčane plaže dijeli samo cesta. Ta plaža, pak, nije za one manje bogate, jer se ležaljka u vrhuncu sezone plaća i po tisuću kuna.

Foto: Instagram

- Brzo sam je kupio. Kada tražite kuću nije bitna samo racionalnost nego i naš instinkt. Osjetio sam da ova vila može biti naš dom gdje će nam djeca odrastati i kupio sam je - objasnio je Andrea svoj odabir. Ipak, brat mu je pomogao pri odabiru kuće u kojoj sada uživa.

Foto: Instagram

Društvo im uvijek pravi kućni ljubimac, kujica Katarina. Andrea s Veronicom ima kćer Virginiju (8), a iz prethodnog braka s Enricom Cenzatti ima sinove Amosa (25) i Mattea (22). Inače, glazbenik kaže kako je 10. ožujka otkrio da je zaražen korona virusom, ali nije imao nikakve posebne simptome. Jedino mu je bila blago povišena temperatura.

Foto: Instagram

- Žena, djeca i ja preboljeli smo korona virus. Hvatala me groznica, ali u praksi imao sam virus bez simptoma - rekao je. Andrea je bio u bolnici Cisanello u Pisi kako bi donirao krvnu plazmu za istraživanje o korona virusu. To mogu donirati samo osobe koje su bile pozitivne na virus i preboljele ga. Krvnu plazmu je skupa s njim donirala i njegova obitelj.

