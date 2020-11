Bodybuilderica Dora: 'Na farmi sam se snašla, no zbog bolova mi je teško. Željela sam i otići'

Dora je očekivala kako će farma biti staromodna pa ju je moderni koncept iznenadio. Smatra kako se odlično snašla, no teško joj je što se na farmi ne može pridržavati svojeg režima prehrane i vježbanja

<p>Zagrepčanka <strong>Dora Adanić</strong> (33) instruktorica je fitnessa i bodybuildinga. Ima široki interes, a naposljetku se okušala i u reality showu 'Farma, more i maslina'. Potaknula ju je želja za avanturom i odmakom od uobičajenih poslovnih obaveza i rutina.</p><p>- Zanimalo me kako izgleda snimanje reality showa, a 'Farma' mi se učinila vrlo zanimljivom zbog koncepta života na selu i obavljanja seoskih poslova. Smatrala sam kako bih se dobro snašla u takvim poslovima, naročito zbog 15-godišnjeg iskustva u radu s konjima i poslovima vezanim za uspješno funkcioniranje imanja - ispričala je Dora za 24sata.</p><p>Očekivala je kako će farma biti staromodna, bez luksuza te da će morati puno više raditi kako bi skrbili za sebe i životinje. </p><p>- Iznenadio me ovaj moderni koncept farme, ali ustanovilo se da i to ima svoje izazove, kao što je osmišljavanje i prodaja usluga OPG-a. Stoga mi je bilo drago što sam mogla primijeniti svoje stečeno znanje i iskustvo u poslovanju. Trebalo se snaći sa sirovinama koje imamo, osmisliti kako ih prezentirati i prodati bez pristupa uobičajenim alatima za brendiranje i promociju i to na jako uskom i zahtjevnom tržištu od jednog klijenta - rekla nam je Adanić.

Govori kako se odlično snašla te da joj ništa nije teško. 

- Dapače, sve te poslove sam nekada imala prilike raditi i probati, pogotovo u djetinjstvu - kaže Zagrepčanka.

U 'Farmi' se najviše zbližila s Josipom. Govori nam kako je prepoznala koliko je neshvaćen te smatra kako ga drugi zbog toga nepravedno osuđuju. Osjetila je potrebu da ga zaštiti i pruži mu podršku. No nikada nije pomislila kako će u showu sklopiti veća prijateljstva niti možda pronaći srodnu dušu. 

- Kod mene se to stvara u puno duljem procesu i drugačijim okolnostima od onih u kojima se ljudi bore za pola milijuna kuna ili zbog nekih drugih interesa. 'Farmu' sam shvatila više kao poslovni izazov ili natjecanje koje traje 0-24 sata bez pauze. Drago mi je da sam kliknula s Josipom i da smo si bili međusobna podrška. Po meni jedina iskrena i neiskvarena osoba u 'Farmi', što ga je mnogo puta nažalost i koštalo - ispričala nam je Adanić.</p><p>A daleko od kamera, Dora ima vlastitu tvrtku te se osim fitnessa i bodybuildinga bavi ronjenjem, alpinizmom, preponskim i dresurnim jahanjem, kajakingom na divljim vodama i sinkroniziranim plivanjem. Zbog nedostatka vremena ne stigne se baviti svim aktivnostima koliko bi htjela. Ljubav prema fitnessu, kaže, postojala je dugi niz godina. Uvijek je vodila računa da bude u dobroj tjelesnoj i mentalnoj formi.</p><p>- Natjecati sam se počela 2013. Uslijedili su brojni vrhunski rezultati i naslovi, temeljem kojih sam kategorizirana kao vrhunska sportašica. Tvrtku sam osnovala kada se obujam posla s treniranjem ljudi toliko povećao da je bilo bolje za mene biti sam svoj šef. To mi je omogućilo slobodu samostalnog donošenja odluka, kreiranja radnog i slobodnog vremena, odabira klijenata, dodatno educiranje i usavršavanje te sam tako mogla pružiti svojim klijentima bolju kvalitetu usluga u fitnessu. Trenutačno imam sva mjesta popunjena, tako da sam jako zadovoljna - ispričala nam je Adanić.</p><p>Zadovoljna je svojim uspjesima i izgledom, no govori kako uvijek može biti bolje. I dalje radi na sebi, a ljudi joj se često javljaju za savjete. Na prvom mjestu joj je zdravlje. Dora inače boluje od endometrioze, a zahvaljujući fitnessu i bodybuildingu pronašla je način života koju joj odgovara te smanjuje upalne procese i kronične bolove koje uzrokuje ova bolest.</p><p>- Zbog toga mi je na 'Farmi' bilo teško. Nisam mogla biti na svom uobičajenom režimu prehrane i vježbanja koji nemaju veze s održavanjem fizičkog izgleda. Imala sam bolove i vrlo sam često promišljala da zbog bolesti izađem iz showa - rekla je Dora pa dodala: </p><p>- No kakvu bih onda poruku poslala? Žene koje boluju od endometrioze rade sve poslove i obaveze kao i svi drugi. Nitko ih ništa ne pita i poslodavci nemaju razumijevanja, čast iznimkama. Nastojala sam se maksimalno prilagoditi, ali ne bih uspjela bez tableta protiv bolova. I to je realnost. Što znači da ako je netko bolestan nije i nesposoban ili manje vrijedan. Isto tako znači da se neće dati gaziti - smatra Adanić.</p><p>Ova Zagrepčanka sada bi se željela posvetiti pripremama za natjecanje. </p><p>- Zadnje je bilo 2018. kada sam ušla u top 10 najboljih u Europi u bikini fitnessu i uzastopno po peti put obranila naslov apsolutne državne prvakinje u bikini fitnessu. Cilj je prijeći u kategoriju više, u body fitness, a prva natjecanja su planirana za proljeće 2021. Posla ima puno i to mi je sada prioritet. Također, nastavljam se dalje školovati i usavršavati - ispričala je.

Sve što je postigla bila je njezina odluka. Svemu se posvećuje koliko može.

- Drago mi je da sam od svih svojih hobija i interesa uspjela napraviti posao, postići vrhunske rezultate i živjeti od toga - zaključila je Dora.