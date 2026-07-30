Bogat izbor filmova na HRT-u u kolovozu: Evo što sve gledati

U subotu, 1. kolovoza na Prvom programu (HTV1) u 20:15 na rasporedu je romantična drama 'Sommersby' (1993.). Radnja prati povratak čovjeka (Richard Gere) iz Građanskog rata koji se potpuno promijenio na bolje, zbog čega njegova supruga (Jodie Foster) počinje sumnjati da je on zapravo uljez. Odmah nakon, u 22:20, slijedi ratna drama 'Operacija Kromit' (2016.) u kojoj Liam Neeson predvodi napetu povijesnu misiju iskrcavanja u Incheonu tijekom Korejskog rata.

Foto: HRT

Foto: HRT

U nedjelju, 2. kolovoza na HTV1 u 21:00 uživajte u biografskoj drami 'Utrka života' (2013.). Film detaljno prikazuje legendarno i opasno suparništvo vozača Formule 1, Jamesa Hunta (Chris Hemsworth) i Nikija Laude (Daniel Brühl), tijekom burnih sedamdesetih godina.

Foto: HRT

U ponedjeljak, 3. kolovoza na Drugom programu (HTV2) u 21:00 na programu je napeti krimić 'Posljednja patrola' (2012.). Sniman u dokumentarnom stilu, film prati dvojicu policajaca iz Los Angelesa (Jake Gyllenhaal i Michael Peña) koji postaju meta opasnog narko-kartela.

Foto: Scott Garfield

U utorak, 4. kolovoza na HTV2 u 21:00 na rasporedu je drama 'Nakon katastrofe' (2017.). Arnold Schwarzenegger tumači ulogu očajnog oca koji traži pravdu i odgovore nakon što mu obitelj pogine u stravičnoj zrakoplovnoj nesreći izazvanoj pogreškom kontrolora leta.

U četvrtak, 6. kolovoza na HTV2 u 21:00 gledatelje očekuje crna komedija 'Big Nothing' (2006.). Frustrirani bivši profesor (David Schwimmer) i ekscentrični prevarant (Simon Pegg) upuštaju se u naizgled jednostavnu ucjenu koja ubrzo kreće po zlu i izaziva potpuni kaos.

U petak, 7. kolovoza HTV1 donosi dva sjajna naslova. U 21:00 na rasporedu je satirična komedija 'Bowfinger - Kralj Hollywooda“ (1999.) u kojoj očajni redatelj (Steve Martin) potajno snima film oko najveće akcijske zvijezde (Eddie Murphy). U 23:00 slijedi vrhunski nadrealni triler „Dar“ (2000.) o vidovitoj ženi (Cate Blanchett) koja pomaže policiji u istrazi ubojstva u malom gradu na američkom jugu.

Foto: HRT

U subotu, 8. kolovoza na HTV1 u 20:15 slijedi romantična fantazija „Kate i Leopold“ (2001.) u kojoj Hugh Jackman kao plemić iz 19. stoljeća putuje kroz vrijeme i zaljubljuje se u modernu ženu (Meg Ryan) u New Yorku. U 22:20 slijedi komedija „Delivery Man“ (2013.) s Vinceom Vaughnom u ulozi čovjeka koji otkriva da je zahvaljujući donaciji sperme postao otac stotinama djece.

U nedjelju, 9. kolovoza na HTV1 u 21:00 na rasporedu je kultna akcijska komedija „Johnny English“ (2003.) u kojoj Rowan Atkinson glumi nespretnog britanskog tajnog agenta koji mora spasiti kraljevske dragulje.

Foto: HRT

U petak, 14. kolovoza na HTV1 u 21:00 na programu je jedno od najvećih remek-djela kinematografije, kriminalistička drama „Kum“ (1972.) Francisa Forda Coppole, koja prati uspon moćne mafijaške obitelji Corleone. U kasnijem terminu od 23:00 prikazujemo napetu policijsku dramu „Zakon ulice“ (2010.) o trojici bruklinskih policajaca (Richard Gere, Don Cheadle, Ethan Hawke) čiji se životi isprepliću na opasnom zadatku.

U subotu, 15. kolovoza na HTV1 u 20:15 na rasporedu je biografska drama „Slučaj Isus Krist: U potrazi za istinom“ (2017.), koja prati novinara ateista u pokušaju da znanstveno opovrgne kršćanstvo. U 22:20 slijedi akcijska drama „Samo za hrabre“ (2017.) o istinitoj priči o elitnoj skupini vatrogasaca koji riskiraju sve kako bi spasili grad od katastrofalnog šumskog požara.

U nedjelju, 16. kolovoza na HTV1 u 21:00 vraća se omiljeni agent u nastavku „Johnny English ponovno jaše“ (2011.), u kojem se nespretni špijun vraća iz izolacije kako bi zaustavio međunarodnu skupinu ubojica.

U ponedjeljak, 17. kolovoza na HTV2 u 21:00 pogledajte napeti horor triler „Plijen“ (2019.). Mlada žena (Kaya Scodelario) pokušava spasiti svog oca tijekom uragana, ali ostaje zarobljena u poplavljenoj kući s golemim aligatorima.

U utorak, 18. kolovoza na HTV2 u 21:00 na programu je zabavni vestern „Odmetnice“ (2006.) u kojem Salma Hayek i Penélope Cruz glume dvije potpuno različite žene koje udružuju snage i pljačkaju banke kako bi se osvetile okrutnom bogatašu.

U četvrtak, 20. kolovoza na HTV2 u 21:00 slijedi drama „Posrednici“ (2009.) o poduzetniku (Luke Wilson) koji stvara bogatstvo pokretanjem prve internetske naplate za industriju zabave za odrasle, što ga dovodi u izravan sukob s mafijom i FBI-em.

U petak, 21. kolovoza na HTV1 u 21:00 na rasporedu je kultni „Kum 2“ (1974.), epski nastavak koji paralelno prati mladog Vita Corleonea (Robert De Niro) u usponu i njegovog sina Michaela (Al Pacino) koji širi obiteljski imperij.

U subotu, 22. kolovoza HTV1 donosi dva velika naslova. U 20:15 gledamo bezvremensku dramu „Oficir i džentlmen“ (1982.) s Richardom Gereom kao buntovnim mladićem na obuci za mornaričkog pilota. U 22:20 slijedi vestern „Seraphim Falls“ (2006.) u kojem Pierce Brosnan bježi pred nemilosrdnom potjerom koju vodi Liam Neeson radi stare osvete.

Foto: HRT

U nedjelju, 23. kolovoza na HTV1 u 21:00 zaokružujemo trilogiju akcijskom komedijom „Johnny English 3“ (2018.). Kada kibernetički napad razotkrije sve aktivne britanske agente, Johnny English izlazi iz mirovine kao posljednja nada tajne službe.

U utorak, 25. kolovoza na HTV2 u 21:00 na rasporedu je psihološki triler „Kobno prestrojavanje“ (2002.). Obična prometna nesreća u New Yorku pretvara se u brutalni osobni rat između uspješnog odvjetnika (Ben Affleck) i razočaranog oca (Samuel L. Jackson).

Foto: HRT

U petak, 28. kolovoza na HTV1 u 21:00 pogledajte završno poglavlje sage, „Kum 3“ (1990.), u kojem ostarjeli Michael Corleone pokušava potpuno legalizirati obiteljski posao i pronaći dostojnog nasljednika.

U subotu, 29. kolovoza na HTV1 u 20:15 uživajte u jednoj od najboljih romantičnih komedija svih vremena, „Kad je Harry sreo Sally“ (1989.), koja istražuje vječno pitanje mogu li muškarac i žena biti samo prijatelji. U 22:20 slijedi ratni spektakl „Bili smo vojnici“ (2002.) s Melom Gibsonom u priči o prvoj velikoj i surovoj bitki Vijetnamskog rata.

U nedjelju, 30. kolovoza na HTV1 u 21:00 ne propustite napetu povijesnu dramu „Apollo 13“ (1995.). Tom Hanks glumi zapovjednika Jimija Lovella u istinitoj priči o herojskoj borbi astronauta i zemaljske kontrole za siguran povratak oštećene svemirske letjelice na Zemlju.

U ponedjeljak, 31. kolovoza filmski mjesec na HTV2 u 21:00 zatvara pustolovna drama „Zlato“ (2016.). Matthew McConaughey tumači ulogu propalog poduzetnika koji se udružuje s geologom te u nepristupačnim džunglama Indonezije pronalazi jedno od najvećih nalazišta zlata na svijetu.