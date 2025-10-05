Obavijesti

GLAMUROZNA NICKY

Bogata nasljednica udala se za još bogatijeg muškarca, od medija "bježi" otkad ima djecu

Nicky Hilton bogata je nasljednica obiteljskih hotela Hilton, no za razliku od sestre Paris, karijera joj je išla nešto drugačijim putem. Modna je dizajnerica, a jedno vrijeme je radila kao manekenka. Njezin privatni život nije privlačio previše pažnje medija.
Stars Gather for Daily Front Rows 12th Annual Fashion Media Awards at the Rainbow Room
Nicholai Olivia Hilton rođena je 5. listopada 1983. godine u New Yorku, a odrasla je u Los Angelesu. | Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
