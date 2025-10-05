GLAMUROZNA NICKY
Bogata nasljednica udala se za još bogatijeg muškarca, od medija "bježi" otkad ima djecu
Nicky Hilton bogata je nasljednica obiteljskih hotela Hilton, no za razliku od sestre Paris, karijera joj je išla nešto drugačijim putem. Modna je dizajnerica, a jedno vrijeme je radila kao manekenka. Njezin privatni život nije privlačio previše pažnje medija.
Nicholai Olivia Hilton rođena je 5. listopada 1983. godine u New Yorku, a odrasla je u Los Angelesu.
| Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Srednju katoličku školu je završila u New Yorku te je kasnije upisala modni dizajn na Parsonsu, no diplomu nikada nije dobila.
| Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Godine 2004. pokrenula je vlastitu modnu liniju, a za japansku kompaniju Samantha Thavasa dizajnirala je seriju torbica.
| Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Osim s modom, koketirala je i s nakitom, a dizajnirala je cipele. Njezino ime nerijetko se pojavljivalo na brojnim modnim događanjima.
| Foto: Katie Collins/REUTERS
Htjela je sama pokrenuti hotelsko carstvo te je 2006. s partnerima pokrenula Nicky O hotele. Iste godine je podigla tužbu protiv partnera, u kojoj je tvrdila da zloupotrebljavaju njezino ime kako bi se bolje probili na tržištu. Protutužbu je dobila godinu nakon toga.
| Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Nicky privatnim životom nije podizala previše prašine, no imala je nekoliko izleta u medije. S Toddom Meisterom bila je prijateljica od djetinjstva, a par se vjenčao u Las Vegasu 2004. godine. Brak im je poništen nakon par mjeseci. Priznali su kako su se vjenčali iz hira, no brak im nije uspio zbog brojnih nesuglasica.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
S poduzetnikom Jamesom Rothschildom u vezi je od 2011. godine. Jedini potomak bogate obitelji i slavna nasljednica u bračnu luku su uplovili 2015. godine, a zajedno imaju troje djece.
| Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com/PRESS
U intervjuima je pričala kako nije uvijek jednostavno raditi i odgajati djecu, a za People je ove godine otvoreno rekla kako je to bitka koja nikada ne završava. Ipak, djeci želi biti uzor te pazi da dovoljno vremena provede s njima. Medije izbjegava jer ne želi da joj djeca budu previše eksponirana.
| Foto: pixsell/ilsutracija
