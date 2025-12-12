Krenulo je glasovanje za našeg Marina Vrgoča! Podržite ga na Dječjem Eurosongu, evo kako

Dječji Eurosong 2025. sve je bliže, a hrvatski predstavnik Marino Vrgoč ulazi u završne faze pripreme za svoj veliki nastup u Tbilisiju u Gruziji. Ovog vikenda publika ima jedinstvenu priliku podržati ga svojim glasovima i pomoći mu da ostvari što bolji plasman. Marino će izvesti pjesmu 'Snovi', skladbu koja mu je već osigurala veliku podršku publike, a koju su osmislile autorice Ines Prajo (glazba) i Arjana Kunštek (tekst).

Foto: EBU – Corinne Cumming

Glasanje je krenulo već večeras od 21 sat na službenoj stranici jesc.tv. U prvoj fazi traje sve do 13. prosinca u 16:59, neposredno prije početka natjecanja. Nakon što sve pjesme budu izvedene, otvara se još jedno, brzo glasanje koje traje 15 minuta - tijekom te faze publika može dati dva glasa za Marina.

Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Sustav glasova publike čini polovicu ukupnog rezultata, dok drugu polovicu donosi žiri, pa svaki pojedinačni glas može značajno utjecati na konačni poredak. HRT će izbor prenositi 13. prosinca od 17 sati na HTV2, a Marino nastupa kao treći po redu. Komentatori prijenosa su Mia Dimšić i Duško Ćurlić.

Podsjetimo, Hrvatska se na Dječji Eurosong vratila nakon dugogodišnje pauze, što ovom nastupu daje dodatnu težinu i emotivnu notu.

Foto: EBU – Corinne Cumming