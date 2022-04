Bojana Gregorić priznala: 'Ne idem u teretanu, od bake sam naslijedila dobru genetiku...'

Našu poznatu gumicu, Bojanu Gregorić Vejzović (50) gledatelji ispred malih ekrana imaju priliku pratiti u showu 'Ples sa zvijezdama' u kojemu pleše s mentorom Gordanom Voglešom. Mnogi zamjećuju njezinu vitku figuru iako je u veljači proslavila 50. rođendan, a ona je sada otkrila što radi kako bi zadržala besprijekornu liniju.

Naime, glumica je za živim.hr otkrila tajnu njezinog izgleda.

- Meni ljudi zaista ne vjeruju, ali ja do 'Plesa sa zvijezdama' zadnje tri godine zaista nisam vježbala. Imam sreću jer sam od bake naslijedila dobru genetiku koja je kao majka četvero djece cijeli život bila vitka - rekla je Gregurić.

Priznala je ona i da ne ide u teretanu.

- Vozim bicikl, odlazim na Sljeme i činim sve što mogu da izvučem svoje tinejdžere iz sobe. Tako da se svakodnevno krećem, ali ne idem u teretanu. Uz to sam i mama pa me kod kuće čeka i čišćenje i kuhanje. Vjerojatno to sve nosi neku potrošnju kalorija - rekla je.

Bojana je otkrila i kada je hrana u pitanju da ne bira te da jede sve.

- Od mesa, povrća, variva. Počela sam kuhati jušna jela kad sam dobila djecu jer sam željela da imaju zdravu prehranu. Nitko ne bira što će se jesti, što je skuhano, to se mora pojesti - tvrdi glumica koja je priznala i da ima problema s gastritisom.

- S obzirom na to da imam problema s blagim gastritisom pomaže mi voda s limunom. Svako jutro natašte popijem cijeđeni limun s mlakom vodom. Tek nakon toga slijede kava i doručak. Mogu reći da mi je to odličan način vraćanja balansa organizmu - zaključila je za kraj glumica.

