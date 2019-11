Bojana otkrila trbuh: 'Nema ni grama sala, Angelina čuvaj se'

U nedjelju navečer u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu bila je 27. dodjela Nagrada hrvatskog glumišta, a ovaj put su se u ulozi voditelja našli Slavko Sobin (35) i Bojana Gregorić Vejzović (47).

Voditeljski par uskladio se s tamnim bojama, a svu pažnju 'ukrala' je glumica u crnoj toaleti hrvatskog brenda.

- Ti si božica. Nemaš ni grama sala - komentirali su brojni obožavatelji na fotografiju koju je glumica objavila na društvenim mrežama. Njezina kolegica Kristina Krepela (40) poručila je neka se Angelina Jolie pripazi konkurencije, a sama se Bojana prisjetila nagrada koje je dobila za vrijeme karijere.

- Brišući prašinu odlučila sam sve izvući iz ladica i besramno se hvalisati ususret dodjeli Nagrada Hrvatskog Glumišta. Nek budu tu u arhivi. Svaka je značila vjetar u jedra, no zapravo uvijek si na početku. Svakom novom predstavom,serijom... želiš potvrditi da si vrijedan prilike, a koljena klecaju kao početniku na prijemnom. Moći trajati ono je najteže, najvažnije i to je zapravo najljepša nagrada. Iza svake nagrade stoje neki divni ljudi, prijateljstva, suze u garderobama, dočekivanje zore u našem glumačkom klubu ili na skalinama Dubrovnika, do fatalne privlačnosti na sceni, koja me blagoslovila s moja dva najbolja umjetnička djela! - napisala je glumica na društvenim mrežama.

Bojana često svoje pratitelje na Instagramu oduševi zavidnim fotografijama, a mnogi ne mogu vjerovati kako se glumica približava 50-toj godini.

- Izgledaš fantastično. Nitko ne bi rekao da imaš toliko godina koliko imaš - samo su neki od komentara.

