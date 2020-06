Bolesno bogati: Imali su kadu s vrućom kupkom u limuzini...

Kad je Robin Leach sredinom 80-ih pokrenuo seriju 'Životni stil bogatih i slavnih' nitko nije ni sanjao da će se ona pretvoriti u preteču današnjih reality-showova

<p>Bio je čovjek koji je otvorio novo poglavlje suvremene pop- kulture opsjednute bogatima i slavnima. Idolizirao je šampanjac i kavijar, ali to nije bilo ništa nova u američkoj svakodnevici. No <strong>Robin Leach</strong>, koji je umro 23.8.2018. svojim je 'Životnim stilom bogatih i slavnih', koji se prikazivao na televiziji između 1984. i 1995. dodao svemu tome novu dimenziju.</p><p>Leach je besramno prikazivao dekadentne bogataše čiji su se životi potpuno razlikovali od života onih koji su sjedili pred malim ekranima, da su im se činili kao vanzemaljci. Prvi je novinar koji je još sredinom 80-ih zavirio u privatni Boeing i luksuznu 110 metarsku jahtu multimilijardera Adnana Khashoggija, čije se bogatstvo već tada procijenilo na 4.000.000.000 dolara.</p><p>Prosječnom Amerikancu stao bi dah dok bi gledao Khashoggijev avion u kojem je provodio, kako je rekao, skoro dva mjeseca godišnje i nije se prilagođavao vremenskim zonama, pa bi mu ljudi dolazili na sastanke i u tri ujutro. Prikazivao bi nastrane bogataše koji bi vlastitu limuzinu opremili velikim kadama s vrućom kupkom, pa do 'letećih tvrđava' za 50 i više milijuna dolara. Njegova serija 'Životni stil bogatih i slavnih' bio je pionirski pothvat novog televizijskog žanra – reality show.</p><p>Bilo je to vrijeme bajkovitih sapunica poput 'Dinastije' i 'Dallasa' u kojima se prikazivao život bogataša, no ono što je radio Leach bili su stvarni, a ne izmišljeni ljudi. Dok su sapunice htjele ostaviti dojam da i bogati plaču, Leachova ideja je bila sasvim suprotna. Poruka njegovih glavnih junaka bila je da nikad ne plaču i da je lijepo biti bogat.</p><p>Promatrano iz današnje perspektive, bilo je to prilično odvažno, no u to vrijeme svjetska ekonomija grabila je velikim koracima naprijed, bilo je to zlatno doba bez kriza i razdoblje pravog, neskrivenog materijalizma. Stoga su njegovi junaci ostavljali dojam da u njihovim životima nema mjesta brigama ni nevoljama. Kad su ga 1990-ih intervjuirali, Leach je rekao da je bogatstvo izrazito zdravo.</p><p>- Američki sustav nudi jednake šanse svima. Ideja je da tko naporno radi, taj će biti i nagrađen, a publika od televizije traži zabavu. Uči da kapitalizam, iako nije savršen sustav, on je ipak za sada najbolji. Risi to tek sad počinju shvaćati. Kažemo da je u redu da poboljšate kvalitetu svog života. pokazujem da je američki san još uvijek živ i da mu dobro ide.</p><p>'Životni stil' imao je velik utjecaj na široku publiku. U jednom trenutku prikazivao se na 168 televizijskih postaja širom svijeta, a pokrenuo je i show 'Bijeg s bogatima i slavnima'. Za Leacha, njegov pristup nije bio novinarstvo nego "programiranje stvarnosti" za koji vjeruje da je utjecao na veliki broj kasnijih sličnih emisija i televizijskih razgovora.</p><p>- Svaki put kad promatram Barbaru Walters u njezinoj emisiji, vidim kako hoda s poznatima kroz njihov dnevni boravak, a to je upravo ono što sam ja radio mnogo prije nje - rekao je jednom.</p><p>Slijedeći 'Stil života', za njim su se povele i mnoge kabelske televizije, uključujući i MTV koji su cijele programe popunjavale emisijama tipa 'pogledajte još te lude bogataše'.</p><p>- Odjednom su imali kompletne rasporede popunjene takvim emisijama i sigurno su u jednom trenutku shvatili što je radio Robin Leach u starim dobrim vremenima. Rekli su – zaboravimo na žanr, jer možemo na toj koncepciji utemeljiti cijelu televiziju - objašnjava stručnjak za pop-kulturu Robert Thompson sa Sveučilišta Syracusea.</p><p>- Ako netko napravio analizu Kardashianovih ili 'MTV Cribs' ili bilo kojih drugih programa na TV-u, mislim da bi se sve moglo svesti na to da im je Robin Leach otac ili djed. Njegov trag je sasvim vidljiv - kaže Thompson.</p><p>U kasnijim godinama, Leach se osvrnuo na "Stil života" kao suptilan u odnosu na takve modernije emisije.</p><p>- Sada imate Kim Kardashian koja pred kamere servira svoj najprivatniji život. Nije li to odvratno? - rekao je za New York Times 2014.</p><p>Čak su i natjecateljski reality showovi kasnije postavljani na načelima sličnim onom Leachevom. Najbolji primjer je TV show 'Pripravnik' – koji se temelji na slici Donalda Trumpa kao vrlo uspješnog i bogatog poduzetnika. I više nije samo televizija koja slavi takav stil života. Internet i društveni mediji postali su savršena platforma kako bi se zadovoljila javna nezasitna žeđ za takvom vrstom sadržaja. Kylie Jenner može pokazati svoje automobile na Instagramu bez da čeka televizijsku emisiju u kojoj će ih prikazati.</p><p>- Ne mislim da bi bogate trebalo napadati i kriviti. Nema ničeg lošeg u bogatstvu. Postoji mnogo stvari koje bogati ljudi mogu učiniti a da se svijet s njima ne slaže. No, također oni toliko toga rade, a mi nemamo pojma da to radem - rekao je 1985. godine. To je izjava koja pomalo zvuči staromodno, kao da je došla iz 80-ih, ali ako bolje pogledamo današnju pop-kulturu, sve to zvuči jako poznato.</p><p>Leach je umro od posljedica moždanog udara koji je doživio prošlog studenog. Umro je u bolnici u San Lucasu u Meksiku gdje je bio na odmoru.</p><p>- Unatoč posljednjih 10 teških mjeseci u njegovom životu, Robin je imao predivan život. Naš tata, djed, brat i ujak umro je u miru u četvrtak ujutro u 1 i 50. - objavila je njegova obitelj.</p><p>Rođen je 29. kolovoza 1941. i odrastao je u londonskom predgrađu u obitelji koja je pripadala nižem srednjem društvenom sloju. Otac mu je bio prodavač usisavača. Pisao je za The Harrow Observer, lokalni list još dok je pohađao Harrow County School za dječake, te mu je prva zarada iznosila 6 dolara tjedno. S 22 se preselio u New York i tamo najprije počeo raditi kao prodavač cipela, prije no što je počeo s karijerom novinara koji pokriva showbusiness.</p><p>- Ne želim ni jedan drugi posao, osim novinarskog. Fasciniran sam procesom prikupljanja informacija, obožavam razgovarati s ljudima i kasnije vidjeti kako se moja priča objavi u novinama i stiže na kioske.</p><p>Kad je imao samo 18 postao je najmlađi urednik showbizz rubrike u londonskom Daily Mailu, a u New Yorku je pisao i za 'New York Daily News', 'Ladies' Home Journal', i 'People and The Star'. Na televiziju je dospio nakon što je počeo raditi za CNN 'People Tonight' show 1980. godine, da bi već iduće godine pokrenuo 'Entertainment Tonight'.<br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> </p>