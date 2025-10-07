Bolest je nije spriječila: Celine Dion uživala sa sinovima na koncertu Paula McCartneyja

Celine Dion u subotu navečer viđena je sa sinovima kako uživa na koncertu Paula McCartneyja u Las Vegasu. U zadnje vrijeme zbog bolesti rijetko izlazi u javnost, pa je njeno pojavljivanje na koncertu oduševilo obožavatelje. Kanadska pjevačica (57) izgledala je opušteno dok je pjevala i pljeskala iz publike, okružena svojim sinovima René-Charlesom (23) i blizancima Nelsonom i Eddyjem (14), javlja DailyMail.

Jedna obožavateljica koja je došla na koncert bivšeg Beatlesa, bila je presretna kada je shvatila da blizu nje sjedi još jedna velika glazbena zvijezda, pa je sve objavila na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Celine je 2022. godine otkrila da pati od sindroma ukočene osobe (SPS) i tada je otkazala preostale koncerte turneje.

Sindrom ukočene osobe rijedak je neurološki poremećaj koji uzrokuje ukočenost mišića i bolne grčeve koji dolaze i prolaze i mogu se pogoršati tijekom vremena.

U videu postavljenom u to vrijeme na njezinom Instagram profilu, pjevačica je emotivno objasnila: 'Nažalost, ovi grčevi utječu na svaki aspekt mog svakodnevnog života'.

'Ponekad stvara poteškoće dok hodam i ne dopušta mi da koristim svoje glasnice da pjevam na način na koji sam navikla. Svaki dan naporno radim sa svojim terapeutom kako bih vratila svoju snagu i sposobnost za ponovni nastup, ali moram priznati da je to bila borba. Jedino što znam je pjevati. To je ono što sam radila cijeli život i to je ono što najviše volim raditi - rekla je u emotivnom videu.