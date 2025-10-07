Obavijesti

Show

Komentari 0
OBITELJSKO DRUŽENJE

Bolest je nije spriječila: Celine Dion uživala sa sinovima na koncertu Paula McCartneyja

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Bolest je nije spriječila: Celine Dion uživala sa sinovima na koncertu Paula McCartneyja
Foto: Gonzalo Fuentes

Kanadska pjevačica (57) već nekoliko godina pati od sindroma ukočene osobe, što je rijedak neurološki poremećaj, a u subotu je viđena kako opušteno uživa na koncertu okružena svojim sinovima

Celine Dion u subotu navečer viđena je sa sinovima kako uživa na koncertu Paula McCartneyja u Las Vegasu. U zadnje vrijeme zbog bolesti rijetko izlazi u javnost, pa je njeno pojavljivanje na koncertu oduševilo obožavatelje. Kanadska pjevačica (57) izgledala je opušteno dok je pjevala i pljeskala iz publike, okružena svojim sinovima René-Charlesom (23) i blizancima Nelsonom i Eddyjem (14), javlja DailyMail.

GLAZBENA DIVA Celine Dion uputila emotivnu poruku: 'Sada bih više od svega voljela da sam s vama tamo...'
Celine Dion uputila emotivnu poruku: 'Sada bih više od svega voljela da sam s vama tamo...'

Jedna obožavateljica koja je došla na koncert bivšeg Beatlesa, bila je presretna kada je shvatila da blizu nje sjedi još jedna velika glazbena zvijezda, pa je sve objavila na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Celine je 2022. godine otkrila da pati od sindroma ukočene osobe (SPS) i tada je otkazala preostale koncerte turneje.

Sindrom ukočene osobe rijedak je neurološki poremećaj koji uzrokuje ukočenost mišića i bolne grčeve koji dolaze i prolaze i mogu se pogoršati tijekom vremena.

SLAVI 57. ROĐENDAN FOTO Zbog opake bolesti sada izgleda šokantno: Evo koliko se diva Celine Dion promijenila...
FOTO Zbog opake bolesti sada izgleda šokantno: Evo koliko se diva Celine Dion promijenila...

U videu postavljenom u to vrijeme na njezinom Instagram profilu, pjevačica je emotivno objasnila: 'Nažalost, ovi grčevi utječu na svaki aspekt mog svakodnevnog života'.

'Ponekad stvara poteškoće dok hodam i ne dopušta mi da koristim svoje glasnice da pjevam na način na koji sam navikla. Svaki dan naporno radim sa svojim terapeutom kako bih vratila svoju snagu i sposobnost za ponovni nastup, ali moram priznati da je to bila borba. Jedino što znam je pjevati. To je ono što sam radila cijeli život i to je ono što najviše volim raditi - rekla je u emotivnom videu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNA SNIMKA Maja Šuput je skočila na Savršenog: 'Baš se vidi da su zaljubljeni'
ISKRE NA SVE STRANE

EKSKLUZIVNA SNIMKA Maja Šuput je skočila na Savršenog: 'Baš se vidi da su zaljubljeni'

Šime je ovo ljeto Maju pratio posvuda, vezu nisu službeno potvrdili, ali poljubaca je bilo na sve strane
Šok u Životu na vagi! Antonija Blaće će izgovoriti rečenicu koju nitko od kandidata ne želi čuti...
ULOG JE SVE VEĆI

Šok u Životu na vagi! Antonija Blaće će izgovoriti rečenicu koju nitko od kandidata ne želi čuti...

Kandidati su na pola puta svoje borbe u 'Životu na vagi' i premda je iza njih već puno znoja, suza, pobjeda i padova - ono što slijedi moglo bi promijeniti sve...
Sevdah u Lisinskom slavi 20 godina! Pjevaju Nedeljko Bilkić, Dragan Stojković Bosanac...
TRADICIONALNI KONCERT 4. STUDENOG

Sevdah u Lisinskom slavi 20 godina! Pjevaju Nedeljko Bilkić, Dragan Stojković Bosanac...

Ovaj tradicionalni koncert već dva desetljeća okuplja ljubitelje bosanskohercegovačke glazbe, donoseći bogatstvo emotivnih melodija koje odražavaju duboku tradiciju sevdaha

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025