'Bolja sam u svemu otkad me muškarci više ne zanimaju...'

Srbijanska pjevačica Nataša Bekvalac (38) odlučila je da se, nakon tri propala braka, više nikada neće udavati. Dodala je da ne bježi od ljubavi, ali da neće biti ničija žena. Otkrila je i kako joj trenutačno odgovara 'soliranje' na ljubavnom polju.

Foto: Privatni album

- Otkad me muškarci ne interesiraju mnogo sam bolja u svemu ostalom. Mislim da sam u prošlosti toliko i griješila jer sam previše pažnje pridavala emocijama vezanim za ljubav muško-žensku. To me je toliko oslabljivalo na ostalim poljima i tek sad vidim koliko mi je krenulo kada je riječ o karijeri. Bolja sam kao prijatelj, sestra, kćerka. Toliko sam savršena sada u tim odnosima u posljednjih godinu dana da ne mogu da vjerujem da to nisam shvatila ranije i počela da konzumiram, odnosno da ne konzumiram. Fokus mi je prebačen na karijeru, djecu… Mislim da su mi djeca mnogo sretnija, a karijera je počela da “divlja” – istakla je pjevačica za tabloid Express.

Novinarka ju je upitala i da li osim sebi provjerava horoskop i muškarcima, na što je ona dala zanimljiv odgovor:

Foto: Morana Ćosić/24sata

- Nisam toliko bolesna da sam to radila, možda da jesam ne bi tako prošla u životu – našalila se Nataša.

Inače, pjevačica iza sebe ima teško razdoblje. Sredinom travnja prošle godine, prijavila je bivšeg supruga Luku Lazukića (39) za fizički napad u stanu u Beogradu u kojem su zajedno živjeli. Ipak, Luka to nasilje nije htio priznati.

- Nataša je osmislila kako da me lažno optuži da bih u javnosti bio označen kao nasilnik. Motiv za ovo je novac. Nataša je ranije bila sklona samoozljeđivanju, ali sam ja takvo stanje pripisivao postporođajnoj depresiji. Sve sam joj tolerirao, gledao sam na to kao na njene hirove. Kobnog jutra, ja sam bio napadnut , nisam je udario, već sam je samo odmaknuo od sebe. Branio sam se jer me je izbezumljena udarala šakama po rukama. Bazdjela je na alkohol, a imam saznanja da je koristila narkotike - ispričao je Lazukić na suđenju prošle godine.