Bon Voyage iz Pule predstavlja svoj glazbeni spot 'Ringišpil'

Pulski pop sastav Bon Voyage predstavlja svoj dugoočekivani debitantski album 'Ringišpil', koji donosi deset autorskih pjesama u pop izričaju prožetom raznim glazbenim utjecajima. Naslovni singl 'Ringišpil' najavljuje izdanje koje službeno izlazi 15. listopada pod okriljem diskografske kuće Dancing Bear.

SPOT PREMIJERNO POGLEDAJTE OVDJE:

Bon Voyage su kroz godine obogatili pulsku scenu, prolazeći kroz različite faze i promjene u postavi, no pjevačica Dijana Marić Odobašić i basist Florijan Odobašić ostali su konstanta i kreativna okosnica benda od samih početaka. Nakon godina sviranja, nastupa i traženja vlastitog izraza, bend sada s ponosom predstavlja svoj prvi album koji, kako kažu, dolazi nakon dugog čekanja, truda i emocija – i želje da ga publika prepozna kao iskrenu priču.

Uz Dijaninu vokalnu toplinu i Florijanovu čvrstu podlogu, na albumu su sudjelovali Vedran Bužleta (bubnjevi), Denis Škalic (gitara), Ivan Žufić (harmonika), dok se postavi nedavno pridružio Nikola Milat (klavijature). Na naslovnoj pjesmi 'Ringišpil' gostuju Luka Žužić na trombonu i Denis Brhanić na saksofonu, čime je pjesma dobila dodatnu dozu razigranosti i vedrine.

- Album smo snimali dovoljno dugo da su neki od nas pomalo i zaboravili tko je što svirao - našalila se Dijana Marić Odobašić, autorica svih pjesama na albumu.

Foto: promo

- Ali upravo ta dugotrajnost donijela nam je priliku da svaka pjesma sazrije i da svatko unese dio svog karaktera. Singl ‘Ringišpil’ je vesela, energična pjesma o usponima i padovima u životu – o tom neprestanom vrtuljku emocija kroz koji svi prolazimo.

Album “Ringišpil” sniman je u studiju GIS u Kastvu, pod producentskom palicom Edija Cukerića, dok je za snimanje, miks i mastering bio zadužen Matej Zec. Poznati po suradnji s brojnim izvođačima domaće scene, uspjeli su stvoriti prepoznatljiv zvuk koji balansira između klasične pop topline i modernih aranžmanskih rješenja.

Vizualni identitet albuma upotpunjuje video spot za naslovnu pjesmu, režirao ga je Marko Račan, dugogodišnji suradnik benda, poznat po vizualnom prepoznavanju emocije i duha Bon Voyagea.

- Presretni smo što napokon možemo podijeliti s publikom ‘Ringišpil’ i jedva čekamo čuti kako će ga doživjeti - poručuju članovi benda, zahvalivši svima koji su sudjelovali u stvaranju albuma i podržavali ih kroz godine.

Album 'Ringišpil' dostupan je na svim streaming servisima, a više o bendu Bon Voyage potražite na njihovim službenim kanalima.