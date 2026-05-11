NAKON HITNE OPERACIJE

Bonny Tyler doživjela je srčani zastoj: Još je u induciranoj komi

Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA

Pjevačica, poznata po hitu 'Total Eclipse of the Heart' doživjela je srčani zastoj nakon što je pokušali probuditi iz inducirane kome. U njoj je završila nakon hitne operacije

Pjevačica Bonnie Tyler (74) doživjela je srčani zastoj u bolnici u portugalskoj regiji Algarve te su je liječnici morali reanimirati. Hitna medicinska intervencija uslijedila je dok su je pokušavali probuditi iz inducirane kome u koju je stavljena nakon hitne operacije, navodi The Mirror. Uspješno su je reanimirali, no ostat će u induciranoj komi na odjelu intenzivne njege sve dok joj infekcija uzrokovana perforacijom crijeva nije pod kontrolom, navodi portugalski dnevni list Corriero da Manha.

Njezin glasnogovornik prethodno je potvrdio da je pjevačica stavljena u komu kako bi se "potpomogao njezin oporavak" nakon operacije, no o srčanom zastoju se još nisu službeno oglasili. Prije nego što je prebačena na intenzivnu njegu, njezino stanje je bilo opisano kao "stabilno".

Problemi su počeli prije mjesec dana

Dugogodišnji prijatelj pjevačice, Liberto Mealha, otkrio je više detalja o zdravstvenim problemima koji su doveli do hospitalizacije. Prema njegovim riječima, Bonnie se počela osjećati loše prije otprilike mjesec dana, tijekom koncerta u Londonu.

​- Otišla je liječniku na pretrage, ali tamo nisu ništa otkrili. Odlučila je otputovati u Algarve, gdje ima kuću za odmor, i ondje je počela osjećati jake bolove u trbuhu. Dva dana kasnije otišla je u privatnu bolnicu, odakle su je hitno prebacili u bolnicu u Faru jer joj je puklo slijepo crijevo i trebala joj je hitna operacija - ispričao je Mealha, koji je pjevačicu upoznao osamdesetih godina.

Navodno je pjevačica hita "Total Eclipse of the Heart" provela dva dana prikovana za krevet u svom domu u Portugalu prije nego što ju je njezin zabrinuti suprug Robert Sullivan odveo u bolnicu. Pjevačica, koja je predstavljala Ujedinjeno Kraljevstvo na Eurosongu 2013. godine, hitno je hospitalizirana 30. travnja. Unatoč tome što se tjednima žalila na bolove, do posljednjeg je trenutka održavala profesionalne aktivnosti i imala je zakazanu europsku turneju za kasnije ove godine.

Mealha, čija je kći Bonnieino kumče, ispričao je kako njezin suprug Robert dane provodi uz njezin bolnički krevet, a kući odlazi samo kako bi prespavao. Izrazio je i ogromnu zahvalnost medicinskom osoblju koje se brine o njegovoj supruzi.

​- Vrlo je zahvalan liječnicima i medicinskim sestrama u bolnici u Faru i vjeruje da Bonnie više ne bi bila ovdje da je ostala u Ujedinjenom Kraljevstvu - dodao je.

Liječnici su pozitivni 

Unatoč ozbiljnosti situacije i neizvjesnosti oko daljnjeg razvoja događaja, Mealha je prenio optimizam liječničkog tima. Istaknuo je kako su doktori "pozitivni" i vjeruju da se pjevačica može u potpunosti oporaviti. Vijest o njezinom kritičnom stanju potaknula je val podrške obožavatelja i kolega glazbenika diljem svijeta. Među onima koji su joj javno zaželjeli brz oporavak bila je i disko zvijezda Gloria Gaynor.

U prvom službenom priopćenju, objavljenom početkom svibnja, glasnogovornik je izjavio: "Jako nam je žao što moramo objaviti da je Bonnie primljena u bolnicu u Faru, u Portugalu, gdje ima dom, zbog hitne operacije crijeva. Operacija je prošla dobro i ona se sada oporavlja. Znamo da će njezina obitelj, prijatelji i obožavatelji biti zabrinuti zbog ove vijesti i željeti joj brz i potpun oporavak." Samo nekoliko dana kasnije uslijedila je vijest o induciranoj komi. 

*uz korištenje AI-ja
 

