Već na početku YouTube videa Sascha je napravio incident. Ulazio je u dvorište sa svojim kombijem i zabio se otvorena vrata Dobrikovog automobila marke Tesla

<p><strong>Sascha Baron Cohen</strong> (49), poznatiji kao <strong>Borat</strong>, trenutačno je u središtu pozornosti zbog izlaska filma 'Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan'.</p><p>Iako svijet bruji o sceni u kojoj bivši gradonačelnik New Yorka i Trumpov odvjetnik <strong>Rudy Giuliani </strong>(76) stavlja ruku u hlače, Borat je i dalje posvuda. Upravo zbog nastavka filma Borata, Saschu je u svoj video pozvao jedan od najpopularnijih svjetskih YouTubera <strong>David Dobrik </strong>(24).</p><p> </p><p>Već na početku YouTube videa Sascha je napravio incident. Ulazio je u dvorište sa svojim kombijem i zabio se otvorena vrata Dobrikovog automobila marke Tesla.</p><p>- Kupuješ jeftini automobil i očekuješ... - počeo se braniti Cohen, a Dobrik ga je prekinuo rekavši kako Tesla nije jeftin već skup. </p><p>Na to je Borat u čuđenju upitao: 'Ovo je skup automobil?' te je pokazao rukom na svoj kombi.</p><p>- Ovo je skup automobil. Košta 300 dolara - rekao je Borat, a potom je Dobrik otkrio kako je svoju Teslu platio 150.000 dolara, što je oko 960.000 kuna. </p><p>- Što? Vrijedi više od cijelog Kazahstana - našalio se Borat te je pokušavao popraviti strgana vrata. </p><p>No ni tu nije kraj urnebesnim scenama iz filma. Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> (74) nije štedio Borata nakon što je njegov novi film doveo Bijelu kuću u neugodnu situaciju.</p><p>U jednom dijelom filma glumica <strong>Maria Bakalova</strong> navodno je uspjela ući u Bijelu kuću bez odgovarajuće sigurnosne provjere i bez testa na koronavirus. </p><p>- Trump je jako oprezan oko toga koga pušta u Bijelu kuću. Test za Covid nije potreban - daj pet! - napisao je Cohen na Twitteru.</p><p>- Nije mi smiješan. Za mene je on nakaza - rekao je u Trump o njemu, javljaju <a href="https://www.insider.com/trump-says-sacha-baron-cohen-is-creep-tried-scam-him-2020-10">strani mediji</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>