<p>Film o kazahstanskom novinaru <strong>Boratu Sagdijevu</strong>, punog naslova 'Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan', dostupan je od petka na Amazon Primeu, a društvenim mrežama već se proširila cijela scena koja je izazvala burne reakcije javnosti proteklih dana. </p><p><strong>Sacha Baron Cohen </strong>(49) 'smjestio' je bivšem gradonačelniku New Yorka i Trumpovom odvjetniku <strong>Rudyju Giulianiju </strong>(76). U sceni konzervativna reporterka Maria Bakalova, nakon izmišljenog intervjua o korona virusu, odvodi Rudyja u hotelsku sobu. Tamo se on zavalio na krevet i gurnuo ruku u hlače, a potom je u sobu ušao Cohen.</p><p>- Ona ima 15 godina, prestara je za tebe - vikao je Cohen, glumeći da je Maria njegova kći. Rudy je ostao zatečen.</p><p>- Što se ovdje događa? - pitao se.</p><p><strong>POGLEDAJTE CIJELU SCENU:</strong></p><p>Borat je na Twitteru objavio službenu reakciju u kojoj brani bivšeg gradonačelnika Rudyja Giulianija. Govori kako neki zli mediji nevini susret Giulianija i Boratove 15-godišnje kćeri pretvorili u nešto odvratno. </p><p>- Upozoravam vas. Ako bilo tko drugi pokuša ovo, Rudolph neće oklijevati posegnuti za pravnim gaćicama i izvaditi svoj 'su-penis' - rekao je na kraju reakcije Borat. </p>