PRVA EPIZODA

Borba za vatru otvorila je petu sezonu 'Survivora', a evo kome je pripala prva nagrada...

24sata,
Čitanje članka: 2 min
36
Foto: HALIL

Zadatak je zahtijevao da troje natjecatelja savlada poligon i stigne do obale, nakon čega su oni na obali oslobađali ostatak tima iz kaveza

Admiral

Prvi dan u 'Survivoru' protekao je u znaku napetog natjecanja za temeljne potrepštine i jasno pozicioniranje timova na samom početku showa. U uvodnom izazovu ulog je bio vatra, jedan od najvažnijih resursa u 'Survivoru'. Osim vatre, pobjednički, žuti tim osigurao je i mačetu, sjekiru, sto čavlića i pet metara konopa, odnosno sav potreban alat za izgradnju funkcionalnog kampa.

SJEĆATE IH SE? FOTO Ovo su svi pobjednici Survivora: Evo kako sada izgledaju i čime se bave...
FOTO Ovo su svi pobjednici Survivora: Evo kako sada izgledaju i čime se bave...

U nadmetanju su sudjelovali svi članovi. Troje ih je krenulo s pontona u vodu, sedmero je bilo zaključano u kavezu, dok je dvoje čekalo na obali. Zadatak je zahtijevao da troje natjecatelja savlada poligon i stigne do obale, nakon čega su oni na obali oslobađali ostatak tima iz kaveza. Slijedio je niz kompleksnih zadataka koje je trebalo precizno i koordinirano izvršiti kako bi se osigurala pobjeda.

Foto: HALIL

Žuti tim ovom je pobjedom stekao značajnu prednost i olakšao si početak života na otoku, a emocije nakon pobjede bile su snažne.

- Sretna sam što sam ovdje. Bilo je veliko uzbuđenje doći ovdje na otok - izjavila je Ana Mamut, a oduševljenje lokacijom podijelila je i Ana Modrušan: 'Prvi put sam na Karibima i prvi put vidim toliki niz palmi i plavog mora.'

Svoj dugogodišnji cilj ostvario je i Marko Lambaša poručivši: 'Oduvijek mi je bila želja biti u Survioru i doći na otok i napokon sam se pojavio tu, a to sam dugo čekao', a pozitivne dojmove zaokružio je i Boris Vidović riječima: 'Došli smo daleko od civilizacije, što hoćeš ljepše od toga?'

Foto: HALIL

Nakon osvajanja materijala, žuto pleme brzo se organiziralo kako bi izgradili sklonište.

- Prvi dojam je bio da sam bio oduševljen. Osvojili smo sav potreban materijal za izradu kampa. Mislim da ćemo kamp napraviti prije nego zađe sunce - istaknuo je Stipe Šunić.

Tim se odmah rasporedio i svatko je preuzeo svoju ulogu u izgradnji.

- Sad kad smo svi siti, svi smo si dobri - zaključila je Elizabeth Zacero, a što im donosi novi dan tek ćemo otkriti, stoga ne propustite novu epizodu 'Survivora'.

Foto: HALIL

OSTALO

