Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: 'Jedna od najstrašnijih, najgorih noći...'

Kći bivše hrvatske manekenke Slavice Radić i bivšeg šefa Formule 1 Bernieja Ecclestonea,, Petra Ecclestone, podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu potresno iskustvo koje je sa svojom obitelji doživjela u Dubaiju, gdje su se nedavno preselili u potrazi za sigurnijim životom. U emotivnoj objavi otkrila je da je osjećaj sigurnosti koji su napokon pronašli bio krhak i kratkotrajan.

U objavili je Petra Ecclestone vidno potresena dok se obraća svojim pratiteljima iz kupaonice, odjevena u pidžamu. Opisala je dramatičnu noć kao jednu od najstrašnijih u svom životu, nakon što su Dubai pogodili raketni napadi.

"Pobjegli smo s jednog mjesta u potrazi za mirom, a prošla noć nas je podsjetila koliko taj osjećaj sigurnosti može biti krhak. Bilo je zastrašujuće. Ali sigurni smo, zajedno smo i danas svoju djecu grlimo još jače. Neizmjerno zahvalna", napisala je Petra u opisu objave.

Pričajući o događajima iz te noći, opisala je kako se osjećala.

"Bila je to jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu. Došli smo u Dubai kako bismo se osjećali sigurno i napokon smo se počeli privikavati, a sada se dogodilo ovo. Bio je to zaista šokantan preokret.Hvala Bogu, sigurni smo. Samo… ovo nije bila dobra noć. Nadam se da su svi na sigurnom i da ćemo svi ovo prebroditi. Hvala vam puno'', rekla je.

Dodala je kako joj je teško djeci objasniti što se događa.

''Nemam odgovore na neka pitanja i to je bilo strašno – slušati i odgovarati na pitanja o tome što će biti dalje, hoće li stati, a u noći čuti snažne udarce.... Pokušavaš ih zaštititi i govoriti im da će sve biti u redu, ali kao mama, naravno, nemaš sve odgovore. To je bilo teško'', rekla je.

Podsjetimo, Petra se s obitelji preselili u Dubai krajem 2025. godine upravo kako bi pobjegli od rastuće stope kriminala u Los Angelesu. Njihova odluka o preseljenju uslijedila je nakon niza neugodnih iskustava, uključujući i požare koji su ugrozili njihov dom i uništili škole njihove djece. U Dubaiju su pronašli novi dom, luksuznu vilu u Emirates Hillsu vrijednu 70 milijuna dolara, vjerujući da su konačno osigurali mirno i sigurno okruženje za svoju obitelj.



