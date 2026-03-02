Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama ovog ponedjeljka

Divlje pčele

RTL 20:15

Zora je prisiljena otkriti Katarini da je trudna, ali nije spremna odati ime oca djeteta. Nikola čuje Marka kako se Čavki hvali da je spavao sa Zorom. Anka se vraća kući, ali Šušnjara joj nije spreman oprostiti.

La Promesa

HRT1 13:20

Angela se suprotstavi Leocadiji i Lorenzu: neće otići u Švicarsku, a neće se ni ispričati markizu De Andújaru. Catalina pokuša posredovati kod baruna De Valladaresa kako bi izbjegla sukob s plemićima.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Voightov tim i vatrogasci istražuju ​​eksploziju plina u neboderu te otkriju užasnu tajnu. Ruzek i Kidd nastavljaju tražiti način kako se izvući iz vagona podzemne željeznice i zaustaviti počinitelja.

Foto: You tube

Crno more

NOVA TV 18:10

Oružani sukob prekida lažna policijska sirena, no drama tek počinje. Dok Adil i njegovi ljudi kreću u potragu za Sultan Ebom, istina izlazi na vidjelo. Žena koja je prodala bebu povezana je s obitelji Fırtına.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Bracu pritišće razvod i saznanje da bi ga mogao puno više koštati nego što je mislio. Odradi sumnjivi posao za Tihu i za to dobije pozamašan iznos. Macani su presretni povodom zaključenja procesa s osiguravajućom kućom, ali gospođa Košta ima drukčije planove.

Foto: Luka Dubroja

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Blanca liječi Maxove rane. Sjećanja otprije trideset godina kad se odrekla djeteta, silno je uznemire. Uzima ušteđevinu iz banke i daje ju Maxu.