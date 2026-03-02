Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama ovog ponedjeljka

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 2. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more' i 'Velvet: Novo carstvo'
Divlje pčele
RTL 20:15
Zora je prisiljena otkriti Katarini da je trudna, ali nije spremna odati ime oca djeteta. Nikola čuje Marka kako se Čavki hvali da je spavao sa Zorom. Anka se vraća kući, ali Šušnjara joj nije spreman oprostiti.
La Promesa
HRT1 13:20
Angela se suprotstavi Leocadiji i Lorenzu: neće otići u Švicarsku, a neće se ni ispričati markizu De Andújaru. Catalina pokuša posredovati kod baruna De Valladaresa kako bi izbjegla sukob s plemićima.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Voightov tim i vatrogasci istražuju eksploziju plina u neboderu te otkriju užasnu tajnu. Ruzek i Kidd nastavljaju tražiti način kako se izvući iz vagona podzemne željeznice i zaustaviti počinitelja.
Crno more
NOVA TV 18:10
Oružani sukob prekida lažna policijska sirena, no drama tek počinje. Dok Adil i njegovi ljudi kreću u potragu za Sultan Ebom, istina izlazi na vidjelo. Žena koja je prodala bebu povezana je s obitelji Fırtına.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Bracu pritišće razvod i saznanje da bi ga mogao puno više koštati nego što je mislio. Odradi sumnjivi posao za Tihu i za to dobije pozamašan iznos. Macani su presretni povodom zaključenja procesa s osiguravajućom kućom, ali gospođa Košta ima drukčije planove.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Blanca liječi Maxove rane. Sjećanja otprije trideset godina kad se odrekla djeteta, silno je uznemire. Uzima ušteđevinu iz banke i daje ju Maxu.
