Boris Jokić predstavio glazbenu lektiru, u njoj je 60 odabranih pjesama i osobnih priča autora

Može li glazba promijeniti svijet? Može li lektira izgledati i zvučati drugačije – suvremeno, hrabro, emocionalno, vizualno? Nova knjiga '60 otkucaja – glazbena lektira' autora Borisa Jokića, otvara prostor upravo za takva pitanja – i donosi odgovore kroz spoj 60 odabranih pjesama, glazbenih referenci, osobnih priča autora i jedinstvenih umjetničkih radova mladih talenata.

- Osnovna poruka koju knjiga pruža je da naše odbrojene dane, te otkucaje koje imamo, koliko god da ih ima, treba živjeti na način vrijedan života. Svijet suvremene glazbe i one opisane u 60 otkucaja govori o tome da bez obzira na svo crnilo i sivilo koje nas okružuju, ovdje u Hrvatskoj i u cijelom svijetu postoji nada, snaga, bunt, mudrost, vjera u ljude i udarci u muda okrutnim moćnicima... -poručuje autor.

Široj javnosti poznat kao voditelj Cjelovite kurikularne reforme te kao stručnjak koji u središte obrazovanja postavlja dijete i njegovu cjelovitost, Boris Jokić je znanstvenik, doktor psihologije, radijski voditelj i zaljubljenik u glazbu.

Prije nekoliko godina, Jokić je donio 60 pažljivo odabranih pjesama pred učenike Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, a oni su na te pjesme odgovorili – slikom. Svaki učenik, vođen mentorom, dobio je jednu pjesmu i zadatak da se likovno izrazi. Bio je to njihov prvi i jedini susret s autorom, ali i trenutak koji je stvorio ovu knjigu. Rezultat je jedinstveno, snažno i emotivno djelo koje povezuje znanost, umjetnost i mladost.

O inspiraciji za ovu knjigu, Boris Jokić otkriva: 'Nekoliko je poticaja za knjigu "60 otkucaja". Prvi je taj što sam od djetinjstva lud za glazbom, drugi je taj da hrvatsko obrazovanje mladim ljudima namjerno ne približava suvremenost i suvremenu glazbu i sva bogatstva koja ona nudi. A treća je stvar da vjerujem u mlade ljude u Hrvatskoj i u njihovu kreativnost'.

Kroz knjigu '60 otkucaja – glazbena lektira', uz glazbene reference, osobne priče i umjetničke slike mladih talenata, autor istražuje kako pjesme oblikuju našu percepciju, identitet i odnos prema životu i svijetu. I pokazuje kako, kada mladima damo priliku, oni vraćaju nevjerojatnim stvaralaštvom.

Među šezdeset odabranih pjesama koje čine jezgru knjige nalaze se djela koja su obilježila generacije i oblikovala osobne i kolektivne emocije. Posebno mjesto zauzimaju regionalna glazbena imena i njihove pjesme, među kojima su EKV, Josipa Lisac, Oliver Dragojević, TBF, Azra, Idoli... Uključen je i niz inozemnih glazbenih imena koje su subjektivnim odabirom našle svoje mjesto u ovom naslovu, a među njima su Rage Against the Machine, Nina Simone, Bob Dylan, Rosalía, The Beatles, John Coltrane, Bruce Springsteen, The National, The Ramones....

- Ovih 60 izvođača jesu među onima koje izrazito volim i to je moj osobni izbor onoga što bi svatko trebao čuti. Pjesme su birane i zato što progovaraju o nekim važnim stvarima – ljubavi, mržnji, potrebi za borbom za ljudska prava, osjećaju ugode i užitka, odnosima između roditelja i djece, rastavama brakova, smrti i psihičkim bolestima, dobrom u ljudima - rekao je autor o odabiru pjesama.

Za Borisa Jokića '60 otkucaja – glazbena lektira' je prvi autorski naslov, i kroz nju autor otvara i važnu temu nedostatka suvremene umjetnosti, osobito glazbe, u obrazovanju te traži prostor za emociju, zvuk i slobodu unutar sustava koji ih često zanemaruje.

- Ova je knjiga posveta snazi suvremene glazbe i dokaz što mladost može kad joj se osigura prostor slobode - s razlogom je istaknuto na samim stranicama ovog jedinstvenog naslova.

Naslov '60 otkucaja - glazbena lektira' objavljen je i dostupan u prodaji u izdanju glazbene knjižare Rockmark. U utorak, 22. travnja slijedi i zagrebačka promocija, koja će se održati u prostorima zagrebačke Laube - Kuće za ljude i umjetnost, a više detalja bit će poznato uskoro.