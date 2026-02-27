Boris Leiner i Ivana Kindl predstavljaju singl 'One i ja'

Legendarni bubnjar Boris Leiner predstavlja novi singl One i ja, uzbudljivu suradnju s jedinstvenom Ivanom Kindl.

Spoj generacijski i žanrovski različitih glazbenika koje je Leiner okupio oko ovog projekta rezultirao je neobičnom, pitkom, ali nipošto plitkom pjesmom o vječnoj temi - ljubavnom trokutu. U svom prepoznatljivom stilu, lepršavo, duhovito i sa žaokom, Leiner otvara prostor priči u kojoj je muškarcu u trokutu: velikodušno voli obje žene, dok one čekaju i potajno se nadaju da će ona druga prestati biti dio priče.

One i ja donosi suptilan humor, ironijski odmak i prepoznatljivu životnu mudrost, zapakirane u zaraznu melodiju i dinamičan aranžman. Nakon dužeg vremena Leiner se odlučio na duet, a intrigantna ideja pjesme odmah je zaintrigirala Ivanu Kindl, koja se s veseljem odazvala pozivu. Njezin snažan, emotivan vokal daje dodatnu dimenziju ovoj glazbenoj priči i stvara zanimljiv dijalog s Leinerovom interpretacijom.

Zagreb: Pjevačica Ivana Kindl | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Glazbu potpisuju Marino Pelajić, Jasminka Mitrić i Boris Leiner, a tekst je djelo Jasminke Mitrić. Aranžman su oblikovali Marino Pelajić i Boris Leiner, a završni zvuk pjesme zaokružen je masteringom i produkcijom Ante Prgina Surke. Singl je sniman u studiju Soundcage u Zagrebu.