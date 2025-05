Borit će se za čak 50.000 eura! Upoznajte natjecatelje 'Farme'

Dejan (43) dolazi iz Vrbovca, a njegov životni put bio je iznimno turbulentan. Najveća svrha i motiv za sve što radi, Dejanu je njegov sin, mladić koji ima 19 godina i boluje od teškog oblika epilepsije.

Zbog sinovog liječenja i glavne nagrade, Dejan se prijavio na 'Farmu'.

- Odlučio sam se prijaviti zbog sina. Kada mu je bolest postala još teža, odlučio sam se prijaviti na 'Farmu' i pomoći osvajanjem nagrade - otkrio je Jeličić.

Foto: RTL

Kada su u pitanju vještine na 'Farmi', Dejanu su skoro svi fizički radovi poznati i ništa mu nije teško.

- Najveća podrška su mi supruga, sin i kći. Inače se bavim uređenjem interijera - knaufom i keramikom - zaključio je Dejan.

Iako je prekriven tetovažama i izgleda ekscentrično, Dejan je iznimno empatičan, odrastao je u obitelji koja je udomljavanjem pružila priliku za bolji život brojnim mladim ljudima te je iz takve obitelji baštinio brojne vrijednosti.

- Smatram se iskrenom i poštenom osobom. Na 'Farmi' će mi najteže pasti odvojenost od sina i obitelji, a najlakše ću se nositi s poslovima - dodao je Dejan.

Foto: RTL

Poljoprivrednik Ivan Rogić (26) dolazi iz Poličnika, sela iz okolice Zadra. 26-godišnjak je odrastao u obitelji poljoprivrednika i odmalena je naviknuo na težak rad. Obiteljski je čovjek, ima dugogodišnju partnericu i djecu.

Sretan je zbog obitelji koju je oformio, posebice jer mu nije uvijek bilo lako.

Nakon što je preminuo njegov brat, uskoro je tragično otišao i njegov voljeni otac. Iako je teško, Ivan kaže da uvijek može biti teže. Kad god mu je teško, prihvati se posla.

- Odlučio sam se na 'Farmu' da malo promijenim okolinu, društvo i da dokažem da mi mladi možemo živjeti kao naši stari, bez mobitela, struje... - otkrio je Ivan.

Foto: RTL

Dodao je i da se na potez o odlasku na 'Farmu' odlučio nakon što ga je na istu prijavila njegova djevojka.

- Vidjela je u meni potencijal jer sam dijete sa sela i volim farmerski život - otkrio je Ivan.

- U odnosu na ostale kandidate, moje kvalitete su rad, spretnost i to što sam društvena osoba - dodaje.

Najteže će mu, kaže, u ovoj avanturi pasti činjenica da se mora odvojiti od obitelji na neko vrijeme, a najlakše, kaže, to što su pred njim poslovi koje on voli i zna raditi.

- Najveća podrška su mi obitelj, rodbina i prijatelji - kaže montažer namještaja.

- I slobodno vrijeme provodim radeći oko poljoprivrednih strojeva, poljoprivrede i večernjim druženjima s prijateljima igrajući društvene igre poput pikada - zaključio je Rogić.

Foto: RTL

Anđela je život posvetila odgoju sinova

Farmerka Anđela Maretić (43) majka je trojice sinova te je domaćica. Stiže iz Dicma, a svoja tri sina smatra najvećim postignućem svog života. Većinu života posvetila je odgoju i odrastanju sinova, no sada kada su oni odrasli, Anđela se odlučila posvetiti sebi, osloboditi se monotonije svakodnevice i uroniti u avanturu života - 'Farmu'.

Prijava na 'Farmu' podsjeća je, kaže, na djetinjstvo koje je provodila slobodna, u prirodi, uz svoju voljenu baku.

- Na prijavu sam se odlučila iz nostalgije prema selu i farmi. Upravo to mogla bi biti i moja kvaliteta u odnosu na ostale kandidate, odrastala sam u maloj sredini, okružena domaćim životinjama - otkrila je Anđela

Foto: RTL

Konobarica je, dodaje, navikla na težak rad i trud.

- Na 'Farmi' bi mi najteže mogla pasti odvojenost od obitelji i vanjskog svijeta, no u svim teškim trenucima držat će me podrška moje djece. Najviše se u životu bavim upravo njima, a trenutačno i radim kao konobarica - dodala je o sebi Anđela i zaključila: 'Obožavam u slobodno vrijeme dugo ispijati kave i šetati prirodom, i to uvijek radim sama, to me ispunjava i puni baterije'.

Kuharica Nikolina Starešina (28) dolazi iz Zagreba, snažna je žena, neovisna i uvjerena u svoje stavove - koje rado brani. Često je, kaže, njezin jezik brži od pameti. Voli se boriti za pravdu i glasna je, a svoje emocije čuva duboko u sebi. Na 'Farmu' se prijavila jer želi pomaknuti vlastite granice.

- Želim testirati svoju snalažljivost, ali pokazati i da mogu biti jaka i u uvjetima izvan komfora na koji sam navikla. Usto, volim izazovne situacije i vjerujem da će to biti jedno ludo, ali nezaboravno iskustvo - otkrila je Nikolina.

Foto: RTL

Svoju prednost vidi u vještini prilagodbe novim ljudima i situacijama te vještini donošena odluka pod pritiskom.

- Imam izraženu crtu liderstva i osjećaj za dinamiku grupe, lako prepoznajem tko kakvu ulogu igra - opisala je svoje ponašanje Nikolina.

- Najteže će mi pasti izolacija od vanjskog svijeta i bliskih ljudi. Osim toga, volim određeni komfor pa će mi biti teško prilagoditi se na život bez modernih pogodnosti. S druge strane, mislim da će mi fizički rad i organizacija ići prilično lako jer sam na to već naviknula - jasna je kandidatkinja 'Farme'.

Najveća podrška su joj najbliži prijatelji i obitelj. Trenutačno Nikolina radi u ugostiteljstvu, no svijet showbiznisa oduvijek ju je privlačio.

- Možda je baš 'Farma' prvi korak prema nečem većem - zaključuje Nikolina.

Foto: RTL

'Farma' od ponedjeljka, 19. svibnja kreće na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u.