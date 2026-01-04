Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Ivica ipak daje suglasnost za ekshumaciju Jose

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Kako bi potisnula svoje osjećaje prema Nikoli, Zora traži pažnju drugih mladića iz mjesta. Mirjana se sve gore ponaša prema Cviti. Katarina dobiva novu Antinu ponudu, koja bi mogla mirno riješiti njihov sukob oko polja.

UTORAK Teodora prvi put dozna što Jakov zaista osjeća prema njoj i Katarini te odluči povući neobičan potez. Novi sudski vještak dolazi u Vrilo da ponovno otvori Josipov slučaj. Mirjana dozna što Domazet osjeća prema Katarini. Katarinu pred kućom čeka Jakov, koji je spreman sve odbaciti za njihovu ljubav.

SRIJEDA Marko uspijeva dobiti poljubac od Zore. Domazetove muljaže propadaju, a Luce želi Cviti otkriti Mirjaninu aferu s njim. Ivica teška srca daje suglasnost za ekshumaciju Jose, što šokira cijelo mjesto. Svi su nervozni oko iskopavanja. Nalaz obdukcije je spreman. Hoće li Ivičina obitelj konačno pronaći pravdu?

PETAK Nakon ekshumacije svi nestrpljivo čekaju nalaz sudskog vještaka Vranića. Strah i tjeskoba vladaju u kućama Runje i Vukas. Mirjana dozna da je Marko također umiješan u Josinu smrt i zbog toga je bijesna. U međuvremenu, Mirjana otkriva novi trag koji ponovno budi njezine sumnje u krivnju sestara.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Curro i Lope idu u kockarnicu, ali i Ángela je s njima. Simona ne vjeruje u Toñovu priču o napadu, ali Manuel ga brani.

UTORAK Leocadia prekine vjenčanje i predloži da ga proslave s cijelom obitelji. Zbog Leocadije i Lorenza Eugenia dobije napadaj. Emilia i Rómulo posvađaju se oko njezine prepirke s Píjom.

SRIJEDA Basilio ih otkrije i prizna da je naručitelj Currova ubojstva stupio s njim u vezu preko draguljarnice. Manuel se nada da je Toño otišao na policiju, ali doživi neugodno iznenađenje kad dozna da je pobjegao.

ČETVRTAK Toñov novi nestanak jako pogodi Manuela. Ángela posreduje kako bi Lope i Curro mogli otići u draguljarnicu u kojoj doznaju da je Cruz bila stalna mušterija.

PETAK Lisandro se smjestio na La Promesi, ali nipošto ne smije otkriti da je Curro još ondje ili da je Catalina rodila izvan braka. I Ángela ide u draguljarnicu.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Potraga za beskućnikom pretvara se u potragu za njegovim ubojicom. Istraga vodi tim do ubojice policajca beskućnika.

UTORAK Upton i Halstead odlaze zaustaviti oružanu pljačku u poslovnici u kojoj se unovčuju čekovi. Slučaj se pretvara u ubojstvo nakon što žrtva premine u bolnici.

SRIJEDA Tim daje sve od sebe da privede neuhvatljivog narkobosa, ali stvari se kompliciraju kada Rojas shvati da bi netko do koga joj je stalo mogao biti umiješan.

ČETVRTAK Na tajnom zadatku razotkrivanja dvojice ilegalnih dilera oružja Atwater susreće Doylea, policajca koji ga je samo na temelju njegove boje kože već jedanput optužio.

PETAK Sin vijećnika osumnjičen je za ubojstvo pa Miller pokušava pritisnuti Voighta da optuži tinejdžera, ali bez medijske pompe. Atwater i Voight ne mogu se dogovoriti kako na kraj s rasnom neosjetljivošću koju Atwater proživljava unutar policije. Atwater prijeti tužbom protiv Nolana i policijske uprave Chicaga.

Zaboravljeni slučaj

DOMA TV 16:30

PONEDJELJAK Nadareni srednjoškolac koji je trebao ići na neki od vrhunskih koledža nestao je 2005. Sad njegova sestra na internetu pronalazi filmić na kojem dobiva brutalne batine te ga pokazuje Rush i Valensu, koji opet otvaraju istragu. Ubrzo otkrivaju da je James bio član tajnoga kluba boraca koji su činila bogata djeca željna uzbuđenja.

UTORAK Tim ponovno otvara slučaj Skilla Jonesa i Madison Reed, dvoje tinejdžera koji su ustrijeljeni u različitim dijelovima grada istog dana 2002. u točno osam sati i tri minute.

SRIJEDA Pronađen je kostur 16-godišnjaka koji je želio postati plesač unatoč željama njegova oca prodavača i brata hrvača. Nakon sedam godina u automobilu na dnu jezera pronađeno je tijelo nestale žene koja je s dvjema kćerima živjela u automobilu.

ČETVRTAK Kada na modernome umjetničkom djelu pronađu anonimno priznanje ubojstva 16-godišnje navijačice, tim ponovno otvara slučaj.

PETAK Detektivi otkrivaju da je prije devet godina smrtno bolesni muškarac zapravo umro od predoziranja morfijem kako ga bolest ne bi potpuno svladala. Kad se tinejdžerica probudi iz kome, tim ponovno otvara slučaj ubojstva njezine obitelji. Uskoro otkrivaju da ju je uhodio muškarac.

Navy CIS

DOMA TV 19:00

PONEDJELJAK Tony je optužen za umorstvo žene čije je truplo nađeno u Quanticu i tim mora dokazati da je nedužan. Svi mogući dokazi upućuju na to da je kriv.

UTORAK Tijekom snimanja reality showa u mornaričkoj bazi stradava supermodeli. Tim otkriva ljubavni trokut manekenke i tri muškarca, od kojih su svi sumnjivci. U međuvremenu, Jenny zasmeta to što se Gibbs odbija pojaviti na svečanosti dodjele nagrade u njegovu čast.

SRIJEDA Kad kapetan fregate zadužen za pošiljku nuklearnog oružja nestaje, tim NCIS-a mora brzo riješiti slučaj prije nego što osoba koja je otela kapetana fregate otkrije tajnu lokaciju nuklearnog oružja ili naudi kapetanu.

ČETVRTAK Pri otkrivanju ilegalne radionice za rastavljanje ukradenih automobila, tim nalazi odrezanu glavu marinca, skrivenu u jednom od automobila iz radionice. Kad nađu moguće sumnjivce, tim mora pronaći ostatak trupla i otkriti ubojicu.

PETAK Kad skupina tinejdžera u nacionalnom parku pronađe mornaričke identifikacijske pločice, tim NCIS-a pozvan je da to istraži. Dok traže mjesto gdje je marinac kampirao, doznaju da je s njim bila još jedna osoba. Istraga ih dovodi do još većeg otkrića - nacionalnim parkom možda hara serijski ubojica.

Cacau

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Cacau je zbunjena u vezi s onim što se dogodilo i kaže da ju je pronašao čovjek koji ju je i spasio. Ne sjeća da je ušla u helikopter. Anita sa zadovoljstvom pristane biti Marquinhova kuma.

UTORAK Lalá kaže Valdemaru da se Simone želi vratiti tek kad Regina rodi dijete. Valdemar otkrije da je Regina u opasnosti da izgubi dijete. Predloži Lalá da obavijesti Simone o tome.

SRIJEDA Sal optuži Marca što se udružio sa Simone i naudio Cacau. Ona se prisjeća kako su je zatočili u sobu i predstavi Tonija Tomanéu.

ČETVRTAK Simone je ljuta na Marca jer mora dijeliti Justinov imetak s njegovim kopiletom. Martim se iznenadi kad se Ana odluči vratiti u Brazil. Lalá šokira Simonein prijedlog da ubiju Reginino dijete.

PETAK Susana razgovara s Marlene o Valdemarovoj nevjerici u vezi s njezinom udajom za Ruija. Lalá glumi da je šokirana zbog smrti Reginina djeteta i obeća da će pomoći Simone da se vrati.