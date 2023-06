Borna Kotromanić potvrdila da je postala baka: 'Zaljubljena sam u bebu, razmazit ću je...'

Borna Kotromanić stigla je na Story Hall of Fame i potvrdila nam sretnu vijest da je postala baka prvi put.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Osjećam se sjajno, zaljubljena sam u bebu. No što se tiče ostalih informacija, to moram prepustiti mami i tati da ih iznesu. Što se mene tiče, ja bih s vama podijelila sve detalje, ali ovako mogu podijeliti samo one koji se mene tiču. Ali ja sam presretna - rekla nam je ushićena Borna.

- Ja sam prvenstveno mama, baka i žena, a sve ostalo je u drugom planu. I svakako ću razmaziti bebu - govori nam u nastavku.

Foto: Instagram

Kako smo doznali ranije, Bornin sin Luka dobio je sina i to prije otprilike dva tjedna. Maleni je također dobio ime Luka koje pripada i njegovom ocu, a sada i ponosnom djedu, tajkunu Luki Rajiću s kojim je Borna bila u braku od 1996. do 2004. godine. Bivši par ima trojicu sinova. Luka je njihov srednji sin, a tu su još i Borna i Fran.

Nakon razvoda od Rajića, Borna se zaljubila u izraelskog poduzetnika Rona Halea s kojim se preselila u Pariz i s njim je 2009. godine dobila sina Rafaela. Njihova ljubavna priča je završila 2012. godine kada je s drugim bišim suprugom prekinula i poslovni odnos.