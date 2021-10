Erna i Edin bili su malo nervozni i vrlo uzbuđeni pred samu ceremoniju vjenčanja, a kad su im se pogledi sreli, osmjeh na licima je govorio sve.

- Iskreno, oduševljen sam na prvu, izula me iz cipela! Bit će nešto sto posto. Kad pozitivno misliš i pozitivni želiš, to ti se i ostvari. Vjerujem da bi moglo biti nešto više između nas i potrudit ću se da se to ostvari - izjavio je Edin, a i Erna je bila zadovoljna novim suprugom.

- Nije u potpunosti moj tip muškarca, ali nisam mu pronašla mane, pa ako se potrudi...- komentirala je Erna, ali oduševljena je s tim što je Bosanac.

- Spontan je i smiren. Zasad je stvarno divan, lijepo se ponaša i ima lijepe manire. No trebat će vremena da se upoznamo i da se povežemo, a i da dođe do poljupca - otkriva Erna, pa upitala Edina s kakvom se osobom vidi.

- Htio sam nasmijanost, smirenost - odgovorio je Edin, na što je Erna rekla kako ona 'nije baš smirena, jer puno priča', a ljubazni Edin je rekao da je to pozitivno.

- Bit ću strpljiv oko prvog poljupca - kojemu se možda dogodila i ljubav na prvi pogled, jer čim je ugledala Ernu rekao joj je 'prelijepa si'.

Njegova smirenost također je iznenadila njegovu suprugu.

- Koliko je bio smiren, mislila sam da mu je ovo treći brak - našalila se.