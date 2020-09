Bosanska pjevačica otišla živjeti u Dubai: Bila je šeiku 23. žena?

Bila je jako aktivna na društvenim mrežama pa je redovito dijelila fotografije iz privatnog života, no odjednom je prestala s tim. Ranije je ispričala zašto se povukla s estrade

<p>Bosanskohercegovačka pjevačica <strong>Alma Tucaković </strong>(40) odrekla se karijere i već neko vrijeme živi u Dubaiju, a balkanski mediji pisali su kako se udala za šeika te počela život s njim, i to kao njegova 23 žena.</p><p>Ipak, ona kaže da to nije istina.</p><p>- Ljudi su ludi, do šeika ne može doći ni njegova rođena majka - rekla je za <a href="https://www.blic.rs/zabava/balkanska-pevacica-je-otisla-u-dubai-i-tvrdila-da-je-seiku-23-zena-istina-je-surova-a/6cvvgvk">Blic</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Dodala je kako je u Dubai otišla da završi školu za šminkanje, ali i školu za menadžment te da je jedno vrijeme radila kao menadžerica salona.</p><p>Bila je jako aktivna na društvenim mrežama pa je redovito dijelila fotografije iz privatnog života, no odjednom je prestala s tim. Ranije je ispričala zašto se povukla s estrade.</p><p>- Više od deset godina sam se bavila narodnom muzikom. Završila sam nižu i srednju muzičku školu i muzika mi je u krvi od rođenja. Kada sam se jednom prilikom vratila iz Australije, koja me iscrpila do kosti, shvatila sam da iskreno nemam snage nastaviti i morala sam odlučiti. Milijun je tu bilo razloga, a jedan od najgorih je što sam krčila sama put sebi - rekla je, piše <a href="https://www.slobodna-bosna.ba/vijest/149857/nakon_deset_godina_na_estradi_iznenada_je_nestala_evo_kako_danas_izgleda_alma_pjevachica_za_koju_su_tvrdili_da_se_udala_za_seika_iz_dubaija.html">Slobodna Bosna</a>.</p><p>- Bila sam mnogo umorna i teško je izdržati sav taj kaos ako ne koristiš narkotike i alkohol. Nikada nisam bila pristalica toga i morala sam donijeti odluku da je moj život mnogo važniji od zvanja, iako danas ljudi prodaju dušu đavolu samo da nešto naprave od života. Ja nisam taj lik uopće - dodala je.</p>