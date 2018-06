Bourdain je zavolio skradinski rižot, ali nije došao do recepta

CNN je prekinuo jutarnji program kako bi obznanili vijest kako si je njihova velika zvijezda, Anthony Bourdain, u Strasbourgu oduzeo život u 61. godini. Cijeli su dan imali emisije posvećene slavnom kuharu, koji je za njih radio posljednjih pet godina, u kojima su pričali bez zadrške ili skrivanja, bilo o njegovom životu ili tragičnoj smrti.

Foto: Privatni album Bourdain je putovao našom obalom u jeo domaće specijalitete i bio oduševljen svime što je kušao. Pratnja mu je na tom putovanju bio hrvatski kuhar Mate Janković

Bourdain je rođen u New Yorku 1956. godine, gdje je proveo i djetinjstvo. Prvi put pomislio je kako bi kuhinja moglo biti njegovo radno mjesto kada je kao klinac posjetio rodbinu u Francuskoj. Bilo je to do tada za njega neopisivo iskustvo i užitak, shvatio je koliko je to kreativan i maštovit posao.

Foto: Privatni album Bourdain je bio u braku s MMA borkinjom Ottaviom Busia, a posljednje je bio u vezi Asijom Argento

Već sa 17 godina počeo je raditi u jednom restoranu gdje je prao suđe, a tada se dogodio i klik zbog kojeg je bio siguran da će postati kuhar. Vidio je svog šefa kako se seksa s mladenkom na njenom vjenčanju.

- Tada sam prvi put vidio seks uživo. Tada mi nikako nije bio jasan mladenkin motiv. Danas mi je potpuno jasno - rekao je nekoliko godina kasnije.

Foto: Privatni album Kći Ariane (11), iz prvog braka, imala je prije nekoliko dana koncert u New Yorku i nastupala je u čizmama koje joj je otac kupio

Završio je prestižni Američki kulinarski institut i ozbiljno se primio kuhinje. Radio je u New Yorku u slavnim restoranima, od perača posuđa brzo je postao chef restorana Les Halles u Downtownu.

Bourdain je kuhao strastveno, nadahnuto i bez zadrške, a upravo je tako i živio. Ni 20 nije navršio kad se počeo drogirati, krenuo je s kokainom, a završio je s heroinom. Između je bilo marihuane, LSD-a, halucinogenih gljiva i more alkohola. Uspio se izliječiti od svega osim alkohola.

Foto: Privatni album Bourdain je bio kulinarski genije i za života je postao poput rock zvijezde. Žene su za njim žudjele, a muškarci željeli biti poput njega

- Znam kakav je život kad se ujutro probudiš i prvo što pomisliš je gdje ćeš nabaviti novu dozu. Trebao sam umrijeti u svojim dvadesetima, tako da imam velike sreće što sam kao heroinski ovisnik preživio 8-te u New Yorku - priznao je poslije Bourdain. Mijenjao je restorane, ali ne i pogleda na hranu.

- Zanima me zašto ljudi kuhaju to što kuhaju i što time žele reći - objasnio je Bourdain.

Foto: Privatni album

Bio je kuharska zvijezda u New Yorku, a uskoro se 'proširio' na književnost. Objavio je 1999. članak u 'The New Yorkeru' pod nazivom 'Nemojte jesti prije nego što ovo pročitate' i izazvao veliku buru. Govorio je da mu je pomogao radu restoranu Mario’s, u kojem su radili ljudi raznih nacionalnosti, a tako je bio posložen i jelovnik. Ubrzo nakon toga uslijedila je knjiga 'Dosje kuhinja', svojevrsna gastronomska ispovijest, a potom i 'Kuharovo putovanje', u kojoj je bio u potrazi svijetom za ekstremnom kuhinjom.

Bourdain je posjetio Hrvatsku prije osam godina i oduševio se. Snimao je televizijski show 'Anthony Bourdain: Bez rezervacije', a emisiju o našoj zemlji nazvao je 'Priobalna Hrvatska'. Bio je oduševljen Skradinskim rižotom, za kojeg je tvrdio da je jedno od najukusnijih jela koje je probao.

- Ne mogu vjerovati da mi je trebalo toliko dugo da dođem u Hrvatsku. Idiot sam što toliko dugo nisam bio, a idioti ste i vi ako nećete doći - rekao je. Svidjelo mu se posebno vino, maslinovo ulje, sirevi...

- Zašto, zašto je toliko nevjerojatnog u ovoj zemlji - pitao se Bourdain nakon što je kušao Skradinski rižoto za koji mu kuhar nije želio otkriti recept jer je u njegovoj obitelji više od 200 godina.

