Boy George u novoj zbirci slika prikazuje glazbene zvijezde

Britanski pjevač i tekstopisac Boy George istražuje odnos glazbenih zvijezda i slave u novoj zbirci slika predstavljenoj u petak.

Foto: David Parry Media Assignments/PR

George je prikazao glazbene zvijezde Davida Bowieja, Madonnu i Princea uz autoportret iz svojih dana u Culture Clubu za "Fame", kolekciju ograničenog izdanja s britanskim prodavačem umjetnina Castle Fine Art.

Šareni portreti nazvani "Yamamoto", "Madame X" i "Purple Reign" redom prikazuju njegova idola Bowieja u njegovu "Tokyo Pop" odijelu, Madonnu kao njezin alter-ego i naziv njezina albuma iz 2019. te Princea u ljubičastom kaputu kao referencu na njegov album "Purple Rain" iz 1984.

Foto: David Parry Media Assignments/PR

Radovi vise uz Georgeove starije slike, uključujući portrete drugih slavnih osoba sa složenim perlama, šljokicama i sigurnosnim iglama.

"To je zapravo odraz načina na koji vidim svijet, mog smisla za humor, stvari koje volim, mojih junaka, ljudi koji su utjecali na mene, ljudi koji su mi bili važni u životu", rekao je za Reuters.

“Svi mi imamo svoj odnos sa slavom... rekao bih da se moj odnos sa slavom dramatično promijenio u posljednjih 10 godina jer se moje razmišljanje o stvarima tako dramatično promijenilo.”

Foto: Hollie Adams/REUTERS

Frontmen Culture Cluba, čije je pravo ime George O'Dowd, proslavio se ranih 1980-ih svojim prepoznatljivim glasom i androginim izgledom dok je bend bio na vrhu ljestvica s pjesmama poput "Do You Really Want to Hurt Me?" i "Karma Chameleon".

George, 63, opisao je svoj umjetnički proces kao "jednostavni pristup... poput spremanja (za izlazak)".

"Počnete s jednostavnim licem ... i kako dodajete stvari, to se pretvara u nešto. Dobije se tuga ili ... stav", rekao je.

"To je bit koju tražim. Ne pokušavam zapravo stvoriti nešto što izgleda točno kao netko s fotografije", objasnio je George.