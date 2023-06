Slavni pjevač uoči svoje turneje: Ljudi su bili zeprepašteni mojim izgledom, mislili su da sam cura

Nakon više od 40 godina na glazbenoj sceni predvodnik sastava 'Culture Club', Boy George (61) ističe kako još uvijek želi 'malo' šokirati ljude.

Pjevač i autor pjesama slavu je stekao početkom osamdesetih svojim neuobičajenim glasom i androginim izgledom. Sastav je osvajao top ljestvice pjesmama poput 'Do You Really Want to Hurt Me?' i 'Karma Chameleon'.

Foto: CHARLES PLATIAU/REUTERS

- Kad sam prvi put stao na pozornicu dogodilo se apsolutno zaprepaštenje mojim izgledom i činjenicom da sam izgledao feminizirano - rekao je Boy, pravog imena George O'Dowd, za agenciju Reuters.

- Koliko sam puta naišao na ljude koji su mi rekli da su, kad su me prvi put vidjeli na televiziji, mislili da sam djevojka. Svađali su se u školi oko mog izgleda, no na neki način to sam i htio - kazao je.

Foto: LIVE NATION/DEAN STOCKINGS/REUTE

- Htio sam da se ljudi uznemire. Htio sam da se malo preneraze. I na neki način to i dalje želim i postižem - objasnio je.

Culture Club je osnovan 1981. godine i trajao je pet godina. Miješajući pop, soul, britanski new wave i reggae, skupina je kasnije proglašena jednom od najutjecajnijih u osamdesetima.

Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

U godinama nakon raspada sastava George, koji se borio s ovisnošću i zakonom, postigao je uspješnu solo karijeru prožetu povratničkim turnejama benda.

Sad se opet vraća na turneju s dvojicom članova sastava. Bit će predgrupa Rodu Stewartu kasnije u lipnju prije no što će u srpnju započeti svoju turneju 'The Letting It Go Show' u Sjedinjenim Državama gdje imaju mnogo obožavatelja.

- Imali smo sreće da smo tamo instantno postigli uspjeh. Obožavam Ameriku, obožavam biti tamo, nastupati tamo. Pozitivno je - zaključio je George.