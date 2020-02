Boycieja iz 'Mućki' opomenuli zbog parkiranja, pa tražili selfi

Glumac John Challis (77), popularni Boycie iz serije 'Mućke', ovih dana boravi u Beogradu, gdje snima dokumentarac 'Biti Boycie'. Svoje dojmove gradom podijelio je na društvenim mrežama.

Na Twitteru je podijelio anegdotu koju je imao s policajcem u Beogradu. Boycieja su opomenuli zbog parkiranja na mjestu gdje to nije dozvoljeno. Riječ je o policajcu Bojanu Stojkoviću iz Policijske uprave Stari Grad.

You can’t park here Boycie,but can I have a selfie? Can’t argue with that. pic.twitter.com/rSy1LcfUDx