Rodney: 'Ne mogu više gledati Mućke zbog pokojnih kolega...'

Iako popularan, britanski glumac Nicholas Lyndhurst (57) je skroman i sramežljiv. Proslavio se glumeći Rodneyja Trottera u popularnim 'Mućkama'. Rijetko daje intervjue, a u jednom za Daily Mail otkrio je kako ne voli gledati sebe na televiziji, kao ni reprize 'Mućki', i to zbog pokojnih kolega.

Foto: BrightSide/Screenshot

- Obožavam biti glumac, ali ne želim biti slavan. Radi se o tome da slavu ne možeš prekinuti kada ti odgovara, kada nisi od volje, kada si zauzet. To ne sprječava neku osobu da vam priđe - izjavio je.

'Mućke' su proglašene najboljom britanskom humorističnom serijom ikada, u jednom trenutku gledalo ih je više od 20 milijuna ljudi. Nicholas je gubitak mnogih članova ekipe naveo kao još jedan razlog zbog čega ne želi gledati stare epizode.

Foto: 24sata

- Ne mogu gledati to sada. Ne želim vidjeti prijatelje koji nisu više s nama, kojima smo pravili iznenađenja za rođendane, koje sam zezao. To je bila moja porodica. Teško je - rekao je glumac. Također je otkrio da se 'Mućke' nikad više neće snimati jer je to nemoguće bez Johna Sullivana (autora serije), Rogera Lloyd-Packa (Triggera), Kena (vlasnika 'Kobilje glave'), Bustera (ujaka Alberta), Lennarda, Roya.

- Mi to ne možemo, nemoguće je bez Johna, i ne samo njega, izgubili smo Rogera, Kena, Bustera, Lennarda, Roya. To je velik dio ekipe koji nažalost više nije s nama. Naravno da to ne možemo uraditi bez njih - izjavio je.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1205693 / ]

Nicholas i David Jason (79) (DelBoy Trotter) su i dalje dobri prijatelji, ali sada se s ostalima iz ekipe najčešće viđaju na sprovodima.

- Tako nam je posljednjih nekoliko godina. To je užasno - zaključio je.