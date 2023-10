Boytronic iz legendarnog ET-ja vodi brigu o psima u skloništu: 'On mi je najbolji prijatelj...'

Osnivač benda ET, Adonis Ćulibrk (53) nedavno je ušao u svijet volontiranja, a od tada je gotovo svaki dan u skloništu za napuštene pse. Adonis, poznatiji kao Boytronic je u razgovoru za IN Magazin progovorio o tome kako je krenuo s volontiranjem te o treniranju pasa.

- Privukle su me najviše te jako teške sudbine pasa koji su uplašeni ili maltretirani... I onda mi je nekako bilo lijepo sjediti s njima i raditi da doživim onaj moment kad izlaze iz svoje čahure i počnu vjerovati ljudima - rekao je Adonis, a predsjednica Udruge Sigurna Kućica rekla je da im jako puno pomaže u skloništu.

Adonis uz volontiranje uči i o treniranju pasa.

- Pogledao sam tisuće i tisuće sati materijala online, i dalje to gledam. Isfiltirao sam to more raznoraznih trenera, našao sam par ozbiljnih koje pratim i to upijam. Primjenjujem to na ove pse i mislim da je to jako dobro - rekao je.

U skloništu se posebno povezao s mješancem Dragecom, u kojeg je Adonis u posljednje vrijeme uložio najviše truda i vremena.

- Dragec je izbačen iz vozila, ostavljen ko smeće na cesti nažalost. Ima tu jedan ožiljak koji nikad neće proći, dakle ne raste dlaka. Urasla mu je ta ormica kaj je imao ili je bio na lancu'. To je pas koji je moj najbolji prijatelj. On je česti gost kod mene. Mi radimo socijalizaciju. Odemo na prometna mjesta da vidimo di je kaj je, dobar je ko kruh. Ljubav će sve pobijediti, samo mu treba osoba koja će u njemu vidjeti onu ljepotu i nikakav strah - rekao je.