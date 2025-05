Boytronic o odnosu s Vannom i D'Knockom: 'Svakakve priče već desetljećima kolaju, bezveze...'

Po prvi put nakon 27 godina ponovno se okuplja originalna postava legendarne grupe E.T. Njihov kultni album 'Second to None' dobiva limitirano dvostruko vinil izdanje, a sprema se i veliko iznenađenje.

- Možda će se ljudi začuditi jer svakakve priče kolaju već desetljećima. Znači, prvi put nakon 27 godina će se na istom mjestu naći originalna postava E.T.-ja, Vanna, D'Knock i ja - rekao je Adonis Ćulibrk Boytronic za In Magazin.

- Da jednom za svagda začepimo ljudima, kako se veli gubice, po pitanju neslaganja, po pitanju nedruženja. To je bezveze. Mi se privatno i čujemo i družimo i što više misle da se mi mrzimo, to je nama bolje - objasnio je i dodao da se jako veseli tom danu.

Međutim, naglasio je i kako to neće biti koncert.

- Nećemo nastupiti, nego spremamo najjači tulum devedesetih u gradu Zagrebu, samo za odabrane, za nekih 450 odabranih ljudi. Bit ćemo mi, naši uzvanici i medij - objasnio je.

Aktualna pjevačica grupe je Meri Andraković, koja je ispričala kako bi rado vodila publiku kroz cijeli događaj.

- Tako da se iskažem u svom glumačkom iskustvu, a i kao trenutna pjevačica grupe ET, da provjerim koliko znam povijest benda - rekla je.