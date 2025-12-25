Božićna čestitka ekipe filma 'Svadba' brzo je postala viralna

Ekipa regionalne komedije 'Svadba', koja bi u kina trebala stići iduće godine, čestitala je Božić snimkom koja je brzo postala viralna. U videu koji je objavljen na Badnjak, dio zvjezdane glumačke postave pokušava snimiti božićnu čestitku - u tonu samog filma. Sve se brzo pretvara u komičnu raspravu oko toga je li ispravno reći 'sretan' ili 'srećan', a sve dodatno 'začini' rečenica lika legendarne Seke Sablić.

U opisu samog videa stoji kako nije bitno je li Božić 'sretan ili srećan', već da je topao, obiteljski i nasmijan.

- Ekipa filma SVADBA vam želi da ove praznike provedete kao pravi svatovi, u dobrom društvu, uz pjesmu i puno ljubavi! - napisali su. A ispod objave nizali su se komentari koji su pohvalili dobru zafrkanciju filmske ekipe.

Film redatelja Igora Šeregija opisuje se kao "punokrvni balkanski anti-rom-com". Radnja prati uspješnog hrvatskog poduzetnika, kojeg glumi Rene Bitorajac, a koji na svoj pedeseti rođendan otkriva da je pred bankrotom. Kao da to nije dovoljno, istog dana ga naziva kći iz Londona (Nika Grbelja) kako bi mu priopćila da je trudna sa sinom (Marko Grabež) moćnog srpskog ministra vanjskih poslova, kojeg tumači Dragan Bjelogrlić.

Priča o susretu dviju obitelji, jedne iz Zagreba, a druge iz Beograda, tako se kreće na tankoj liniji između tople obiteljske sage i potencijalnog međunarodnog incidenta. Vrhunsku glumačku postavu, uz već spomenute, čine i Vesna Trivalić, Linda Begonja, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Srđan Žika Todorović i Dejan Aćimović, što jamči vrhunsku zabavu.

Već po samom traileru, koji je izašao krajem studenog, jasno je da će i glazba igrati veliku ulogu. Otvara ga aktualni hit 'Ganga i Rera', Vojka V i Pekija što daje naslutiti da nas čeka film koji diše ritmom današnje scene - brz, drzak, energičan i potpuno u skladu s generacijom koja voli kad se tradicija i suvremenost sudare bez kočenja. Osim 'Gange i Rere', suradnja s diskografskom kućom i produkcijskom agencijom YEM je ostvarena i kroz dvije skladbe koje je Nikola Batelić skladao ekskluzivno za film.

Film nastaje u produkciji Eclectice, u suradnji s produkcijskom kućom Viktorija Film iz Srbije. Producenti filma su Ivan Kelava i Marko Jocić. Fotografiju potpisuje Tomislav Sutlar, montažu Lea Mileta, dizajn zvuka Ivan Zelić, scenografiju Jana Piacun, kostime Paula Čule, a masku Snježana Gorup.

Film su sufinancirali Hrvatski audiovizualni centar i HRT. Distributer filma je Duplicato media.