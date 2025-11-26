U istom kadru su Seka Sablić, Bjelogrlić, Bitorajac, Trivalić... Trailer za 'Svadbu' oduševio

Film 'Svadba', redatelja Igora Šeregija, spreman je da publiku odvede na urnebesno putovanje kroz balkanske obiteljske drame i neočekivane zaplete. Premijera se očekuje u siječnju 2026., a prvi službeni trailer i plakat najavljuju da bi ovo mogao biti najgledaniji regionalni film u posljednja dva desetljeća.

Imati u istom kadru glumačke bardove, ali i rođene komičare kao što su Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić, garancija je punokrvnog filmskog hita, ali ni ostatak filmske ekipe nije manje zvjezdan! Linda Begonja, Vesna Trivalić, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Nika Grbelja i Marko Grabež, uz legende Seku Sablić i Snježanu Sinovčić-Šiškov, Srđana Žiku Todorovića i Dejana Aćimovića, bez sumnje će prikovati publiku svih generacija uz ekran!

Foto: Ivan Buvinić

- Ako se po traileru dan poznaje, moram nešto reći. Običaj je da nešto najprije mora uspjeti kako bi postalo hit, a ja ovaj put najavljujem hit prije nego što je to uspio postati. Ako se zeznem, brijem brkove. Mi smo se ludo smijali i zabavljali dok smo snimali film, sad je red na vama! - izjavio je Rene Bitorajac.

Priča prati poznatog hrvatskog poduzetnika Miljenka čiji rođendan dobiva nagli obrat - dok obitelj dolazi s tortom i tamburašima, stiže i poziv kćeri iz Londona: trudna je, a otac djeteta je sin srpskog ministra. Od tog trenutka kreće totalni kaos - situacija je napeta, urnebesno duhovita i emotivno slojevita, a odnos dviju obitelji balansira između tople obiteljske priče i međunarodnog incidenta.

Redatelj i scenarist Igor Šeregi: 'Vrlo sam ponosan na film koji smo napravili i jedva čekam da ga svi vide. Imao sam doista najbolju glumačku postavu koju sam mogao zamisliti. Nisam doživo ovakvu energiju ispred i iza kamere još od snimanja ZG80 i vjerujem da će publika to osjetiti. Neki ljudi će se prepoznati u filmu, a bit će zanimljivo vidjeti i tko na koga podsjeća i jesmo li baš sve izmislili. Vjerujem da ovakvih priča ima svugdje u svijetu, ali nigdje nisu tako zanimljive i glasne kao kod nas.'

Već po samom traileru jasno je da će i glazba igrati veliku ulogu. Otvara ga aktualni hit 'Ganga i Rera', Vojka V i Pekija što daje naslutiti da nas čeka film koji diše ritmom današnje scene - brz, drzak, energičan i potpuno u skladu s generacijom koja voli kad se tradicija i suvremenost sudare bez kočenja. Osim 'Gange i Rere', suradnja s diskografskom kućom i produkcijskom agencijom YEM je ostvarena i kroz dvije skladbe koje je Nikola Batelić skladao ekskluzivno za film.

Film nastaje u produkciji Eclectice, u suradnji s produkcijskom kućom Viktorija Film iz Srbije. Producenti filma su Ivan Kelava i Marko Jocić. Fotografiju potpisuje Tomislav Sutlar, montažu Lea Mileta, dizajn zvuka Ivan Zelić, scenografiju Jana Piacun, kostime Paula Čule, a masku Snježana Gorup.

Film su sufinancirali Hrvatski audiovizualni centar i HRT. Distributer filma je Duplicato media.