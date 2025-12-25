Božićne tradicije kraljevskih obitelji: Od govora na televiziji do darivanja djece u palači

Nizozemske princeze u blagdansko vrijeme Božića dočekuju "Sinterklaase" u palači, a princ Albert II. od Monaka se odijeva kao Djed Mraz za dvoju godišnju zabavu darivanja. Provjerite koje su božićne tradicije europskih kraljevskih obitelji.

Tradicije britanske kraljevske obitelji za Božić vjerojatno su najviše dokumentirane u medijima. Kralj Charles i njegova supruga Camilla nastoje nastaviti tradicije koje je uspostavila pokojna kraljica Elizabeta II. te i dalje pozivaju širu obitelj u Buckinghamsku palaču na predbožićni ručak. Nakon toga se uža obitelj skuplja u Sandringhamu na crkvenu službu 25. prosinca. Windsori su poznazi i po šaljivim božićnim poklonima kojima darivaju jedni druge, a dugo su imali i tradicionalnu nogometnu utakmicu koju su organizirali prinčevi William i Harry dok su bili bliski.

Princ Albert II. od Monaka i njegova supruga, princeza Charlene, nastavili su tradiciju koju je prije gotovo 60 godina započela njegova majka, princeza Grace od Monaka. Kraljevski par poziva djecu svoje male kneževine u palaču na zabavu darivanja, a princ se maskira u Djeda Mraza. U zabavu su od rođenja uključeni i njihovi blizanci, princ Jacques i princeza Gabriella.

Foto: Dylan Martinez

Nizozemski kralj Willem-Alexander i njegova supruga, kraljica Maxima, posljednjih su godina za Božić putovali u njezinu rodnu Argentinu sa svoje tri kćeri, princezom Alexiom, princezom Catharinom-Amalijom i princezom Ariane. U Argentini obično borave u glamuroznoj vili La Angostura, a božićne tradicije "odrade" ranije u prosincu. Nizozemci se drže tradicije proslave "Sinterklaasa" koja se održava na dan svetog Nikole. Prethodnih godina, kraljevske princeze su 'dočekivale' Sinterklaasa u palači, dok je stizao brodom. Kralj Willem-Alexander kao i njegov britanski kolega obično pripremi i božićni govor koji se emitira na nacionalnoj televiziji na sam Božić.

Dutch Royals visiting Sint Maarten | Foto: Albert Nieboer/DPA/PIXSELL

U Belgiji, kraljevska obitelj otvara vrata plesne dvorane Kraljevske palače i poziva Kraljevski simfonijski orkestar Belgijskih vodiča da odsvira poseban svečani koncert, koji se zatim uživo prenosi na televiziji. Najmlađa članica obitelji – princeza Eléonore – ima vrlo važnu ulogu „prihvaćanja svjetla mira“ od izviđača.

Švedska kraljevska obitelj ima šarmantnu tradiciju. Svake godine objavljuju video princeze Victorije, princa Daniela i njihovo dvoje djece kako se druže uz božićne aktivnosti. Ranijih godina su izrađivali ukrase, pekli blagdanske kekse te ukrašavali božićno drvce.

U Španjolskoj, kralj Felipe drži svečani govor na Badnjak, a prenosi se iz palače Zarzuela. Kralj Felipe i kraljica Letizia zatim 25. prosinca priređuju obiteljski božićni ručak. Španjolske božićne svečanosti ne završavaju do Bogojavljenja 5. siječnja, što je ujedno i rođendan bivšeg kralja Juana Carlosa, koji je već godinama otuđen od svog sina i obitelji zbog skandala povezanog s neprimjerenih poslovnih dogovora u Saudijskoj Arabiji.

Queen Letizia of Spain in Duesseldorf | Foto: MAJA HITIJ/DPA/PIXSELL

Norveška kraljevska obitelj za blagdane obično odlazi u Royal Lodge, tradicionalnu seosku kuću u blizini Osla, izgrađenu 1906. godine. Dok su tamo, uživaju u zimskim sportovima, uključujući skijanje u obližnjim planinama. Obitelj također svake godine šalje božićno drvce u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi zahvalila na sudjelovanju u Drugom svjetskom ratu kao dio savezničkih snaga, a prekrasna smreka visoka 15 do 18 metara zauzima ponosno mjesto na Trafalgar Squareu.

Danski kralj Frederik i njegova supruga Mary prije nego što su preuzeli tron ukrašavali su božićno drvce sa svojom djecom, što bi kasnije objavili na društvenim mrežama i nacionalnoj televiziji. Sada na Božić priređuju tradicionalni ručak. Umjesto na Božić, kralj se naciji obraća na Staru godinu.