Sulejman i Hurem ponovno su skupa: Nakon 15 godina stiže njihov novi zajednički projekt

Halit Ergenç i Meryem Uzerli zvijezde su serije "Sulejman Veličanstveni", koju su gledatelji vjerno pratili u vrijeme kada se emitirala. Mnogi je se i danas rado sjete, a sve obožavatelje ovih je dana oduševila vijest da se glumački par ponovno okuplja.

Naime, oni će zajedno glumiti u filmu "Proljeće na Imbrosu", na radost brojnih obožavatelja koji su dugo priželjkivali njihov novi zajednički projekt.

Foto: Alberto Terenghi / ipa-agency.net

Priča je smještena na turskom otoku Gökçeada, poznatom i kao Imbros. U središtu radnje dvoje je ljudi koji na otok dolaze pokušavajući započeti novo poglavlje života. Njihovi se putevi slučajno susreću, a kroz njihov odnos otvara se pitanje može li ljubav pronaći put i u kasnijim životnim razdobljima.

Posebnu pažnju ovom projektu privlači povratak Meryem Uzerli na filmsko platno nakon pauze koju je napravila. Njezino ponovno pojavljivanje uz Halita Ergença mnogi vide kao važan trenutak za tursku filmsku scenu i publiku koja je dugo čekala da ih ponovno vidi zajedno.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Film potpisuje nagrađivani redatelj Özcan Alper, poznat po snažnim i emotivnim pričama koje ostavljaju dubok dojam.

Produkciju vodi Emre Oskay u suradnji s produkcijskom kućom Sky Films. Snimanje bi uskoro trebalo započeti, dok je završetak produkcije planiran tijekom 2026. godine. Premijera filma očekuje se krajem iste godine, iako službeni datum još nije objavljen.